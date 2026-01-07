Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Σοβαρά ερωτήματα για την πολιτική δεοντολογία και την επιρροή διεθνών παραγόντων στις εκλογικές διαδικασίες εγείρει δημοσίευμα της ισραηλινής εφημερίδας Haaretz. Σύμφωνα με την έρευνα, ο Πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, φέρεται να μεσολάβησε ώστε στενός του φίλος και συνεργάτης να αναλάβει την ομάδα που χειρίστηκε την προεκλογική εκστρατεία της Νέας Δημοκρατίας το 2023.

Η Haaretz αναφέρει ότι η εταιρεία του Ισραηλινού επιχειρηματία Μότι Σάντερ είχε αναλάβει υπηρεσίες ψηφιακής επικοινωνίας και διαδικτυακής επιρροής υπέρ της Νέας Δημοκρατίας, περιλαμβάνοντας στοχευμένες παρεμβάσεις στον ψηφιακό χώρο για τη διαμόρφωση θετικού κλίματος υπέρ του κόμματος. Στο πλαίσιο αυτό, συμμετείχαν και πρώην αξιωματούχοι ισραηλινών υπηρεσιών ασφαλείας, όπως ο Israel “Srulik” Einhorn, με εμπειρία σε διεθνείς επιχειρήσεις online χειραγώγησης, σύμφωνα με την ισραηλινή εφημερίδα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Χέρτζογκ φέρεται να ζήτησε από τον Σάντερ να έρθει σε επαφή με τον Σταύρο Παπασταύρου, υψηλόβαθμο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, για τη διασύνδεση της ισραηλινής ομάδας με την ελληνική καμπάνια. Οι διασυνδέσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη διακριτικότητα, καθώς υπήρχαν φόβοι από ελληνικής πλευράς λόγω προηγούμενων σκανδάλων παρακολουθήσεων που είχαν πλήξει στελέχη της κυβέρνησης.

Η εμπλοκή των Ισραηλινών περιορίστηκε κυρίως σε ψηφιακές στρατηγικές και online επιρροή, χωρίς άμεση ανάμιξη στην εκτέλεση της καμπάνιας. Παρόλα αυτά, η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς συνδέει έναν εν ενεργεία αρχηγό κράτους με πιθανή παρέμβαση — έστω και έμμεση — σε εκλογική διαδικασία άλλης χώρας.

Το Προεδρικό Γραφείο του Ισραήλ έχει διαψεύσει κατηγορηματικά την εμπλοκή του Προέδρου Χέρτζογκ, υπογραμμίζοντας ότι η μόνη του δράση περιορίστηκε στη διαβίβαση ενός τηλεφωνικού αριθμού και ότι δεν συμμετείχε ούτε συνέστησε τον Σάντερ σε Έλληνες αξιωματούχους για σκοπούς εκστρατείας. Παράλληλα, δεν υπάρχει επίσημη αντίδραση από τη Νέα Δημοκρατία στην Αθήνα.

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: «οι αποκαλύψεις είναι ενδεικτικές για το πώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης κέρδισε την άνοδο του στην εξουσία»

«Μείζον ζήτημα δημοκρατίας», θεωρεί ο ΣΥΡΙΖΑ την αποκάλυψη της εφημερίδας «Haaretz» «για συνεργασία στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, όπως ο νυν υπουργός κ. Παπασταύρου, προ των εκλογών του 2023, με ισραηλινά κέντρα και στελέχη που ειδικεύονται στην πολιτική επικοινωνία και την χειραγώγηση της κοινής γνώμης».

Ακολούθως εξηγεί: «Εν μέσω ενός σκανδάλου υποκλοπών, που το Μαξίμου και ιδιωτικά συμφέροντα στοχοποίησαν, παρακολούθησαν και παγίδευσαν υπουργούς, βουλευτές, επιχειρηματίες, αλλά και την ηγεσία του Στρατού, κάνοντας χρήση παράνομης ισραηλινής τεχνολογίας, οι αποκαλύψεις αυτές είναι ενδεικτικές για το πώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης οργάνωσε και κέρδισε την άνοδο του στην εξουσία. Ο κ. Μητσοτάκης θα μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός των παράκεντρων, της διαπλοκής και των μυστικών συμβούλων επικοινωνίας»