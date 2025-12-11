Το μεσημέρι της Πέμπτης 11/12 θα κριθεί η θέση του νέου προέδρου του Eurogroup, που διεκδικεί ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και ο Βέλγος ομόλογός του, Βίνσεντ Βαν Πέτεγκεμ, μετά την αιφνιδιαστική παραίτηση Ντόνοχιου.

«Καλές πιθανότητες» να ηγηθεί του Eurogroup βλέπει για τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών η Handelsblatt και επισημαίνει ότι μετά την κρίση χρέους, «η εκλογή του θα έστελνε ένα ισχυρό μήνυμα». «Ο Πιερρακάκης παρουσιάζει στοιχεία που θα έκαναν πολλούς από τους συναδέλφους του να ζηλέψουν», υπογραμμίζει ο συντάκτης.

«Ένας Έλληνας υπουργός Οικονομικών ως πρόεδρος του Eurogroup; Μόλις πριν από δέκα χρόνια, αυτή η ιδέα θα ήταν αδιανόητη. Τότε, ο Γιάνης Βαρουφάκης ηγείτο του υπουργείου Οικονομικών στην Αθήνα. Ο “ασταθής μαρξιστής”, όπως αυτοαποκαλείτο, έφερε τη χώρα στα πρόθυρα της χρεοκοπίας με την συγκρουσιακή του προσέγγιση απέναντι στους διεθνείς δανειστές. Ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, πρώην πρόεδρος του Eurogroup, σχολίασε: “Ο Βαρουφάκης είναι ο υπουργός Οικονομικών μιας χώρας με μεγάλα προβλήματα. Αλλά δεν δίνει την εντύπωση ότι το γνωρίζει”. Σήμερα, το υπουργείο Οικονομικών στην πλατεία Συντάγματος της Αθήνας διευθύνεται από κάποιον που είναι διαφορετικός: τον Κυριάκο Πιερρακάκη», αναφέρει η γερμανική οικονομική εφημερίδα σε ανταπόκρισή της από την Αθήνα.

Στο δημοσίευμα αναφέρονται επίσης τα εξής:«Πράγματι, ο Πιερρακάκης παρουσιάζει στοιχεία που θα μπορούσαν να κάνουν πολλούς από τους συναδέλφους του να ζηλέψουν: Η Ελλάδα, κάποτε πρωτοπόρος στο έλλειμμα, πέτυχε πλεόνασμα προϋπολογισμού το 2024 – ένα από τα μόλις έξι κράτη-μέλη της ΕΕ που το κατάφεραν. Η οικονομική ανάπτυξη τα τελευταία τέσσερα χρόνια ήταν σχεδόν διπλάσια από τον μέσο όρο της ΕΕ», σημειώνει ο συντάκτης και αναφέρει ότι η Ελλάδα μειώνει το χρέος της ταχύτερα από οποιαδήποτε χώρα, παραπέμποντας στη μείωση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ κατά 62 μονάδες από το 2020 και στην πρόωρη αποπληρωμή 5,29 δισεκατομμυρίων ευρώ από διμερή δάνεια εταίρων στην Ευρωζώνη. «Αυτή η εργώδης διαχείριση του χρέους ενισχύει την εμπιστοσύνη των επενδυτών. Η Ελλάδα μπορεί επί του παρόντος να αναχρηματοδοτηθεί φθηνότερα από τη Γαλλία και την Ιταλία», τονίζεται στο άρθρο.