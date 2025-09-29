Το βράδυ της Τρίτης (30/09), έρχεται στην Αθήνα, η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι για να διερευνήσει τις εξελίξεις στην υπόθεση των Τεμπών, του ΟΠΕΚΕΠΕ και την επιχείρηση «Καλυψώ» που αφορούσε μια μεγάλη τελωνειακή έρευνα για απάτη.

Η Ευρωπαία Εισαγγελέας θα επισκεφθεί το γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα και θα έχει συναντήσεις με αρκετές εθνικές Αρχές (Υπουργούς, αρχηγό Αστυνομίας, Τελωνείων, Γενικό Εισαγγελέα κ.λπ.). Θα δει σίγουρα τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, και κατά πάσα πιθανότητα, τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

Προτεραιότητές της είναι οι υποθέσεις που αφορούν απάτες σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τις οποίες διενεργούνται έρευνες από το ελληνικό γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Η πρώτη εισαγγελέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Λάουρα Κοβέσι, πρώην επικεφαλής της υπηρεσίας κατά της διαφθοράς στη Ρουμανία, έγινε η πρώτη εισαγγελέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με εντολή την πάταξη της διαφθοράς.

Έχει ηγηθεί ερευνών σε όλη την ΕΕ, εστιάζοντας σε διαφθορά, ξέπλυμα χρήματος και απάτες.

Είναι γνωστή για την αδιάλλακτη στάση της κατά της διαφθοράς και έχει διαδραματίσει κεντρικό ρόλο σε μεγάλες υποθέσεις στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων σκανδάλων στην Ελλάδα.

Οι ελληνικές υποθέσεις

Η Κοβέσι έχει εμπλακεί άμεσα σε ελληνικές υποθέσεις, αποκαλύπτοντας σκάνδαλα που αφορούν ευρωπαϊκά κονδύλια:

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ (Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων) αποτελεί τη μεγαλύτερη υπόθεση απάτης με ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις στην Ελλάδα, με ζημιά εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) υπό τη Λάουρα Κοβέσι αποκάλυψε εκτεταμένη διαφθορά με πλαστά βοσκοτόπια, ψευδή ΑΦΜ και πολιτικές παρεμβάσεις.

Ερευνά την καθυστέρηση υλοποίησης έργων ασφαλείας στον ελληνικό σιδηρόδρομο, μετά την τραγωδία στα Τέμπη.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει συντάξει έκθεση-καταπέλτη εις βάρος της Ελλάδας , για την «αμαρτωλή» σύμβαση 717, που αφορά τη σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση στο σιδηρόδρομο, και συνδέεται με την τραγωδία των Τεμπών.

Η Κοβέσι είχε καταγγείλει ότι η Ελληνική Κυβέρνηση όρθωσε εμπόδια στην έρευνά της για τους ελληνικούς σιδηροδρόμους.