Με μία ανάρτηση που συνοδευόταν από φωτογραφία των νεανικών του χρόνων και ένα αινιγματικό μήνυμα, ο Πάνος Καμμένος συνέχισε την επίθεσή του προς τον Αντώνη Σαμαρά.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ και πρώην υπουργός ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ μια παλιά φωτογραφία, στην οποία εμφανίζεται μαζί με τον Αντώνη Σαμαρά, την εποχή που και οι δύο ανήκαν στη Νέα Δημοκρατία.

Τη φωτογραφία συνόδευσε με τη λιτή φράση «Ξέρεις εσύ…», χωρίς περαιτέρω σχόλια.

Η ανάρτηση ήρθε λίγες ώρες μετά τη συνέντευξή του στο κεντρικό δελτίο του KONTRA, όπου ο κ. Καμμένος είχε αναφερθεί εκτενώς στο ενδεχόμενο επαναδραστηριοποίησης των ΑΝΕΛ, αλλά και στον Αντώνη Σαμαρά, στον οποίο εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση.

«Ξέρετε, το αρχαιότερο επάγγελμα στον κόσμο έχει και πολιτική εκδοχή και είναι ο Αντώνης Σαμαράς, που ανέτρεψε το 1993 τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και τώρα επανέρχεται να κάνει το ίδιο. Δεν μπορεί αυτός που παρέδωσε τη ΝΔ στο ΠΑΣΟΚ να λέει για σημιτικό μόρφωμα», είπε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο των ΑΝΕΛ, «ο Σαμαράς προσπαθεί να εξουδετερώσει οποιαδήποτε δύναμη βρίσκεται δεξιότερα της ΝΔ. Για παράδειγμα, η επίθεση κατά της κυρίας Καρυστιανού είναι απίστευτη». Όπως υποστήριξε, «κάποια συμφέροντα χρησιμοποιούν τον Σαμαρά για να ελέγξουν τη σημερινή κυβέρνηση ή να πλήξουν δυνάμεις που επιχειρούν να αναπτυχθούν».

Και πρόσθεσε: «Με το που βγήκε μέτρηση όπου η Καρυστιανού είχε τριπλάσιο ποσοστό από τον Σαμαρά, εμφανίστηκε ο Καραχάλιος σε τρεις συνεντεύξεις στο ίδιο κανάλι με τον Αντώνη Σαμαρά, για να τα βάλουν με μια μητέρα που έχασε το παιδί της».

Π.Π.