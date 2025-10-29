Η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, έστειλε μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram το μήνυμά της για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ συνόδευσε το μήνυμά της με βίντεο από στιγμές των παρελάσεων για την 28η Οκτωβρίου στην Ελλάδα. «Σήμερα, τιμούμε το αδάμαστο ελληνικό πνεύμα και τον αδιάσπαστο δεσμό μεταξύ των δύο μεγάλων εθνών μας», σημείωσε.

Ολόκληρη η ανάρτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

«Η Ημέρα του ΟΧΙ αποτελεί μια διαχρονική υπενθύμιση ότι η ελευθερία κερδίζεται με θάρρος, όχι με άνεση. Όταν η Ελλάδα είπε «ΟΧΙ» στην τυραννία, είπε «ΝΑΙ» στην πίστη, την ελευθερία και την αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Σήμερα, τιμούμε το αδάμαστο ελληνικό πνεύμα και τον αδιάσπαστο δεσμό μεταξύ των δύο μεγάλων εθνών μας».