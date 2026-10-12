Η Άννα Παπαδοπούλου, δικηγόρος και Αναπληρώτρια Εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.), κατέθεσε σήμερα, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών έγκληση σε βάρος του πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και νυν γραμματέα αυτό-οργάνωσης Δημήτρη Κωνσταντόπουλου, για τα αδικήματα της εξύβρισης και της απειλής, αναφορικά με όσα διαδραματίστηκαν σε βάρος της την περασμένη Πέμπτη, κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας τηλεοπτικής εκπομπής του ART TV.

Με την έγκλησή της, η κα. Παπαδοπούλου ζητά την πλήρη διερεύνηση των καταγγελλόμενων περιστατικών, την εξέταση των αυτοπτών μαρτύρων και ρητά την αναζήτηση, προσκόμιση και αξιοποίηση του βιντεοληπτικού υλικού από τις κάμερες του στούντιο, αλλά και από τις κάμερες ασφαλείας του τηλεοπτικού σταθμού, προκειμένου να διακριβωθούν όσα συνέβησαν εκτός τηλεοπτικού αέρα.

Παράλληλα, ζητά την απόδοση των προβλεπόμενων ποινικών ευθυνών, υπογραμμίζοντας ότι η πολιτική αντιπαράθεση δεν μπορεί να αποτελεί άλλοθι για εξυβριστικές, εκφοβιστικές και απειλητικές συμπεριφορές.

«Με αποκάλεσε σκουπίδι και πήγε να με χτυπήσει δύο φορές»

Έντονος καβγάς μεταξύ δύο πολιτικών προσώπων ξέσπασε σε τηλεοπτική εκπομπή και η αντιπαράθεση φαίνεται πως κορυφώθηκε όταν έκλεισαν οι κάμερες.

Η πολιτική κόντρα σημειώθηκε μεταξύ του Δημήτρη Κωνσταντόπουλου, πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και της Άννα Παπαδοπούλου, αναπληρώτριας εκπροσώπου της ΕΛ.Α.Σ του Αλέξη Τσίπρα.

Ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος που προσφάτως παραιτήθηκε από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης επιτέθηκε λεκτικά στην κα. Παπαδοπούλου και σύμφωνα με την καταγγελία της όταν τελείωσε η εκπομπή την αποκάλεσε σκουπίδι, ενώ φέρεται να επιχείρησε δύο φορές να απλώσει χέρι πάνω της.

Το βίντεο από τον καβγά on air: