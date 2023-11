Τον ισχυρισμό ότι «οι Έλληνες αθέτησαν την υπόσχεση τους, να μη σηκώσουν το θέμα των Γλυπτών», που υποστηρίζει η πλευρά Σούνακ με διαρροή από την Ντάουνινγκ Στριτ – διαψεύδει κατηγορηματικά η Αθήνα.

Υπενθυμίζεται ότι από το επιτελείο του Βρετανού Πρωθυπουργού διέρρευσε η πληροφορία, ότι «η Ντάουνινγκ Στριτ είχε διαβεβαιώσεις από την ελληνική κυβέρνηση ότι ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα έθιγε το θέμα των Γλυπτών του Παρθενώνα, κατά την επίσκεψή του στο Ηνωμένο Βασίλειο».

Η καθηγήτρια Ειρήνη Σταματούδη, πρώην μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής του Υπουργείου Πολιτισμού, δήλωσε στην εκπομπή Today του BBC Radio 4, ότι η στάση της Ελλάδας ήταν «πεντακάθαρη και παρέμεινε αμετάβλητη» εδώ και χρόνια.

Λέγοντας ότι η στάση του Πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου δεν φαίνεται «καλύτερη από αυτή του Λόρδου Έλγιν», συνέχισε: «Η συμπεριφορά του Ρίσι Σούνακ δεν πλησιάζει καν τη συμπεριφορά του ηγέτη ενός μεγάλου έθνους με το οποίο η Ελλάδα συνεργάζεται σε πολλά θέματα και θεωρεί φίλο».

Η κ. Σταματούδη είπε στο BBC ότι δεν γνωρίζει εάν υπήρξε συμφωνία μεταξύ των δύο κυβερνήσεων να μην τεθεί το θέμα κατά την επίσκεψη στο Λονδίνο. Αλλά πρόσθεσε: «Δεν είναι δυνατόν ο Πρωθυπουργός να μην απαντά σε ερωτήσεις για τα Μάρμαρα του Παρθενώνα».

«Ο κ. Σούνακ θέλει να θεωρείται υπερασπιστής της θέσης των Μαρμάρων στο Λονδίνο» σχολιάζει το BBC. Ανώτερη πηγή των Συντηρητικών δήλωσε: «Η θέση μας είναι ξεκάθαρη – τα Ελγίνεια Μάρμαρα αποτελούν μέρος της μόνιμης συλλογής του Βρετανικού Μουσείου και ανήκουν εδώ».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης το βράδυ της Κυριακής (26/11) μιλώντας στο BBC, υποστήριξε πως το να υπάρχουν μερικοί από τους θησαυρούς στο Λονδίνο και οι υπόλοιποι στην Αθήνα ,είναι σαν να κόβεται η Μόνα Λίζα στη μέση.

Τότε, το «Νο 10» ακύρωσε τη συνάντηση του Σούνακ με τον Μητσοτάκη.

Τα Γλυπτά είναι μια συλλογή αρχαίων ελληνικών θησαυρών από τον Παρθενώνα, τους οποίους πήρε και μετέφερε στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο Βρετανός διπλωμάτης, Λόρδος Έλγιν στις αρχές του 19ου αιώνα και τώρα βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο.

Τόσο η Ελλάδα, όσο και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν εκφράσει μακροχρόνιες θέσεις για τα Γλυπτά, αλλά οι διπλωματικές συνομιλίες αναμενόταν να επικεντρωθούν σε άλλα θέματα, αναφέρει το BBC.

Ο Υπουργός Μεταφορών, Μαρκ Χάρπερ δήλωσε στο BBC Breakfast την Τρίτη (28/11) «λυπάμαι, που δεν θα πραγματοποιηθεί συνάντηση μεταξύ των δύο χωρών αφού ο κ. Μητσοτάκης απέρριψε την συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Όλιβερ Ντάουντεν».

Ερωτηθείς εάν η μεταχείριση της κυβέρνησης προς τον Έλληνα ηγέτη ήταν αγενής, ο κ. Χάρπερ είπε ότι «είχε προταθεί μια συνάντηση ανώτατου επιπέδου, αλλά ήταν δικαίωμα των Ελλήνων να έχουν τη δική τους άποψη».

Σημαντική όμως είναι η αντίδραση της Βρετανίδας δημοσιογράφου του BBC, Laura Kuensberg, που πήρε τη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη, η οποία σε ανάρτηση της στο twitter αναφέρει ότι: «Η συνέντευξή μας με τον Έλληνα Πρωθυπουργό που φαίνεται να έχει ταράξει το “Νο 10” αρκετά για να ακυρώσει τη συνάντηση του Σούνακ με@kmitsotakis

αναμένεται σήμερα! Τεράστια αντίδραση, δεδομένου ότι αυτό το θέμα είναι μακροχρόνιο μεταξύ των δύο χωρών…».

Αντιδράσεις στο twitter για την ακύρωση της συνάντησης Μητσοτάκη με Σούνακ

Οι Βρετανοί επέλεξαν τα social media και συγκεκριμένα την πλατφόρμα Χ (πρώην twitter) για να εκφράσουν την αντίθεσή τους, με την απόφαση του Βρετανού Πρωθυπουργού.

«Τι έχει συμβεί στη Βρετανία; Ο Σούνακ ακυρώνει μια συνάντηση με τον Μητσοτάκη επειδή ο Έλληνας Πρωθυπουργός επανέλαβε τις αιωνόβιες απαιτήσεις για τα Μάρμαρα του Ελγίνου ενώ βρισκόταν στο Λονδίνο. Εν μέσω πολέμου στην ήπειρο και κρίσης στη Μέση Ανατολή, σε αυτό εστιάζει ο Σούνακ;;», είπε ένας ακόλουθος.

«Τριάντα χρόνια πίσω… Και οι ίδιοι βουλευτές των Τόρις θα εξέδιδαν το μισό υπουργικό συμβούλιο του Σούνακ. Κάποιοι από αυτούς θα πετούσαν έξω τους ίδιους τους γονείς τους. Αυτό είναι ένα πάρτι γελοίων κλόουν. βάνδαλοι και χούλιγκαν. Ό,τι κάνουν είναι μοναδικά σχεδιασμένο για μια θορυβώδη μειοψηφία. Γαμήστε τους!», ανέφερε άλλος.

«Ο Σούνακ χάνει την πλοκή – ακύρωση της τελευταίας στιγμής συνάντησης με τον Έλληνα Πρωθυπουργό επειδή – εξοργίστηκε όταν του ζητήθηκε να επιστρέψει τα Ελγίνεια Μάρμαρα ή – επειδή συναντήθηκε με τον Στάρμερ ούτως ή άλλως, ο θλιβερός μικρός πλούσιος ακύρωσε #ToriesOut508», έγραψε.

«Τι αξιολύπητο ανθρωπάκι #Sunak είναι. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός «Ο κ. Μητσοτάκης απέρριψε εναλλακτική συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης». – Μόνο λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν πραγματικά ποιος είναι στο Ηνωμένο Βασίλειο», είπε ένας άλλος χρήστης της πλατφόρμας.

Το Sky News ανέφερε ότι οι συνομιλίες Ηνωμένου Βασιλείου-Ελλάδας συμφωνήθηκαν «με την αντίληψη ότι οι Έλληνες δεν θα ασκήσουν δημόσια πίεση (lobby) για την επιστροφή των Ελγινείων Μαρμάρων».

Επιπροσθέτως, η δημοσιογράφος του Sky News, Μαρί Ορόρα ανέφερε χαρακτηριστικά : «Απ’ ό,τι αντιλαμβάνομαι, αυτή η συνάντηση συμφωνήθηκε στη βάση ότι οι Έλληνες δεν θα ασκούσαν δημόσια πίεση για τα Ελγίνεια Μάρμαρα».

Δημήτρης Τσιόδρας: «Πρόκειται για βρετανικό φάουλ»

Για την ακύρωση από τη Ντάουνινγκ Στριτ της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρίσι Σούνακ, το ζήτημα της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα, καθώς και για την παρουσίαση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας μίλησε ο διευθυντής του γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού, Δημήτρης Τσιόδρας, στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA.

«Πρόκειται για βρετανικό φάουλ. Η Ελλάδα είναι μια περήφανη χώρα, έχει μια μεγάλη ιστορία. Ο Μητσοτάκης εκπροσωπεί αυτήν τη χώρα, αυτόν τον λαό. Δεν μπορείς να του λες ότι “κοίταξε να δεις, δεν θα γίνει η συνάντηση και δες τον αναπληρωτή Πρωθυπουργό”. Εμείς θα συνεχίσουμε να θέτουμε το ζήτημα της επανένωσης των Γλυπτών και της επιστροφής στην Αθήνα», τόνισε ο κ. Τσιόδρας.

«Ο Πρωθυπουργός θέτει το ζήτημα της επιστροφής των Γλυπτών σε κάθε ευκαιρία, το έχει θέσει στο παρελθόν, το έθεσε και την Κυριακή στη συνέντευξη που έδωσε στο BBC και είχε πει ότι τα Γλυπτά πρέπει να επιστρέψουν στην Αθήνα. Είναι πάγια ελληνική θέση την οποία εξέφρασε με πάρα πολύ μεγάλη σαφήνεια», υπογράμμισε ο κ. Τσιόδρας.

«Εμείς ήμασταν καθαροί ότι θα τεθεί και το ζήτημα των Γλυπτών. Είναι κάτι το οποίο τα τελευταία χρόνια το θέτουμε μετ’ επιτάσεως, βλέπετε ότι έχει κερδίσει momentum γιατί, ενώ ήταν ένα θέμα το οποίο είχε πάει λίγο στην άκρη, έχει έρθει δυναμικά στο προσκήνιο. Η βρετανική κοινή γνώμη έχει αρχίσει και μεταστρέφεται. Προφανώς αυτό ενόχλησε τον κ. Σούνακ», συνέχισε ο κ. Τσιόδρας.

«Επειδή έχεις μια διαφορετική θέση, δε σημαίνει ότι δεν κάνεις μια συνάντηση. Κάνεις τη συνάντηση, ανταλλάσσεις επιχειρήματα. Από εκεί και πέρα το τι θα γίνει με την επιστροφή των Γλυπτών δεν είναι θέμα μόνο της σημερινής κυβέρνησης της Βρετανίας», πρόσθεσε.

«Έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια εδώ και αρκετό καιρό. Είναι μια εθνική προσπάθεια η οποία χρειάζεται μεγάλη σοβαρότητα, πράγμα το οποίο γίνεται. Συνεχίζονται οι συζητήσεις με το Βρετανικό Μουσείο για την επανένωση των Μαρμάρων στην Αθήνα. Δε νομίζω ότι σταματάει η προσπάθεια εδώ. Υπάρχουν πάρα πολλοί στη Βρετανία πλέον που λένε ότι τα Μάρμαρα πρέπει να επιστρέψουν στην Αθήνα. Δεν ήταν το ίδιο πριν από κάποια χρόνια. Όλη η προσπάθεια που έχει γίνει τα προηγούμενα τέσσερα χρόνια, σιγά σιγά κερδίζει έδαφος στη Βρετανία», επισήμανε ο κ. Τσιόδρας.