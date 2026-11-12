Στην 9η Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας (EPC) συμμετέχει σήμερα, Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Δουβλίνο, ενώ αύριο, Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, θα δώσει το «παρών» στην άτυπη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Στο πλαίσιο των σημερινών εργασιών, ο Έλληνας πρωθυπουργός θα συμπροεδρεύσει σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία, τη συνδεσιμότητα και το ενεργειακό κόστος, πλαισιωμένος, μεταξύ άλλων, από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και τον πρωθυπουργό του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ.

Ανταγωνιστικότητα, ενέργεια και διασυνδεσιμότητα

Κεντρικός άξονας των παρεμβάσεων του πρωθυπουργού θα είναι η άμεση σύνδεση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας με την ασφάλεια και την ευημερία της ηπείρου. Ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να υπογραμμίσει την ανάγκη προσέλκυσης επενδύσεων και άρσης των εμποδίων στην ενιαία αγορά, προκειμένου να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή παρουσία στην τεχνολογία και την καινοτομία.

Παράλληλα, θα αναδείξει τη διασυνδεσιμότητα ως στρατηγικό πλεονέκτημα, εστιάζοντας στη δημιουργία νέων εμπορικών, ενεργειακών και ψηφιακών διαδρόμων, καθώς και στην προστασία των θαλάσσιων οδών και της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας. Στο ίδιο πλαίσιο, θα θέσει το ζήτημα της προσιτής ενέργειας και της διαφοροποίησης των πηγών εφοδιασμού, προβάλλοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως περιφερειακού ενεργειακού και διαμετακομιστικού κόμβου.

Το μήνυμα στην Άγκυρα

Στο περιθώριο των επαφών του, ο πρωθυπουργός προτίθεται να ευχαριστήσει τους 26 Ευρωπαίους εταίρους για τη στήριξή τους απέναντι στο τουρκολιβυκό μνημόνιο. Η παρουσία του στο Δουβλίνο συμπίπτει με την απουσία τόσο του Ταγίπ Ερντογάν όσο και του Χακάν Φιντάν, τη στιγμή μάλιστα που το γαλλικό πλοίο Abeille Marengo έχει αποπλεύσει για τις εργασίες της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου, παρά τις τουρκικές αμφισβητήσεις.

Αν και η Αθήνα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην Κάσο —με τον πρωθυπουργό να έχει ήδη διαμηνύσει τις ελληνικές θέσεις τόσο στον ΟΗΕ όσο και πρόσφατα στο συνέδριο Greece Talks υπενθυμίζοντας τη στάση της χώρας το 2020— η ελληνική αποστολή προσέρχεται στη Σύνοδο με ευρύτερη ατζέντα, διεκδικώντας ενεργό ρόλο στις μεγάλες ευρωπαϊκές αποφάσεις.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη και οι διεθνείς κανόνες

Η αυριανή άτυπη Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα είναι αφιερωμένη αποκλειστικά στην Τεχνητή Νοημοσύνη, με τη συμμετοχή εκπροσώπων του κλάδου, όπως ο διευθύνων σύμβουλος της Mistral AI, Arthur Mensch. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα αναζητήσουν τρόπους ενίσχυσης των ευρωπαϊκών υποδομών, εξετάζοντας παράλληλα τις επιπτώσεις της νέας τεχνολογίας στη δημοκρατία και την κοινωνική συνοχή.

Ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να επαναλάβει τη θέση που διατύπωσε τον Σεπτέμβριο στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, τονίζοντας ότι η αυτορρύθμιση των τεχνολογικών κολοσσών δεν επαρκεί και απαιτείται ένα ισχυρό, δεσμευτικό διεθνές ρυθμιστικό πλαίσιο, σε συνεργασία με τις ΗΠΑ.

Τέλος, θα παρουσιάσει τις ελληνικές πρωτοβουλίες, κάνοντας ειδική μνεία στην απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών.