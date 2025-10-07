Δικογραφία σε βάρος της Αφροδίτης Λατινοπούλου αναμένεται να αποστείλει η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθήνας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Σύμφωνα με καταγγελίες, η Πρόεδρος της «Φωνής Λογικής» ενδεχομένως πλαστογράφησε στοιχεία εκλογέων, για να συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό 200 υπογραφών Ελλήνων πολιτών, που απαιτεί ο νόμος, για την ιδρυτική διακήρυξη ενός κόμματος.

Τα στοιχεία που συγκέντρωσε σχετικά με την υπόθεση, η Εισαγγελία θα σταλούν στο Ευρωκοινοβούλιο, προκειμένου να δοθεί η άδεια της Ευρωβουλής, ώστε να προχωρήσει η έρευνα που διενεργεί η Ελληνική Δικαιοσύνη κατά της Κας Λατινοπούλου.

Οι κατηγορίες που θα μπορούσε να αντιμετωπίσει η Πρόεδρος της «Φωνής Λογικής» είναι αυτές της πλαστογραφίας και της εξαπάτησης εκλογέων κατ’ εξακολούθηση.