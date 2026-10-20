Άμεση ήταν η αντίδραση της Αθήνας στην απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης να εγκρίνει το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο του 2019 για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών.

Με αυστηρή ανακοίνωσή του, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών απορρίπτει εκ νέου την απόφαση, υπογραμμίζοντας ότι η κίνηση αυτή δεν μεταβάλλει τον άκυρο, παράνομο και ανυπόστατο χαρακτήρα του μνημονίου, το οποίο παραβιάζει κατάφωρα το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) και παραγνωρίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα των ελληνικών νησιών.

Παράλληλα, η Ελλάδα διεθνοποιεί το ζήτημα, ενημερώνοντας εταίρους και συμμάχους.

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών

Η απόφαση της λιβυκής Βουλής των Αντιπροσώπων να προχωρήσει στην επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου του 2019 προκάλεσε την άμεση και αποφασιστική αντίδραση της ελληνικής διπλωματίας.

Στην επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, καθίσταται σαφές ότι μονομερείς κοινοβουλευτικές ενέργειες δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα:

«Η Ελλάδα απορρίπτει την απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης περί έγκρισης του ψευδεπίγραφου τουρκολιβυκού μνημονίου του 2019 για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών. Η απόφαση αυτή δεν μεταβάλλει τον παράνομο, άκυρο και ανυπόστατο χαρακτήρα του μνημονίου, το οποίο αντίκειται στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και θίγει τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών της περιοχής», αναφέρει.

«Η γεωγραφία και το Διεθνές Δίκαιο δεν αλλάζουν με μονομερείς αποφάσεις»

Η Αθήνα υπογραμμίζει τις θεμελιώδεις νομικές και γεωγραφικές ακυρότητες του μνημονίου, επισημαίνοντας ότι η Τουρκία και η Λιβύη δεν διαθέτουν παρακείμενες ή αντικείμενες ακτές που να δικαιολογούν οποιαδήποτε προσπάθεια οριοθέτησης.

Παράλληλα, το ΥΠΕΞ τονίζει ότι η συμφωνία Άγκυρας – Τρίπολης αγνοεί πλήρως την ύπαρξη των ελληνικών νησιών και τα κατοχυρωμένα δικαιώματά τους σε θαλάσσιες ζώνες (Υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ), όπως αυτά ορίζονται ρητά από τη Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) και το Διεθνές Εθιμικό Δίκαιο.

Στη σχετική ανακοίνωση υπογραμμίζεται:

Σεβασμός στο Διεθνές Δίκαιο: Η Ελλάδα έχει ήδη αποδείξει στην πράξη την προσήλωσή της στη νομιμότητα, έχοντας συνάψει νόμιμες συμφωνίες οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών με την Αίγυπτο και την Ιταλία .

Έκκληση στη Λιβύη: Καλείται η λιβυκή πλευρά να απόσχει από κάθε περαιτέρω ενέργεια που παραβιάζει τη διεθνή νομιμότητα και υπονομεύει τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Διεθνοποίηση και ενημέρωση εταίρων

Η Ελληνική Κυβέρνηση διαμηνύει ότι δεν πρόκειται να αφήσει αναπάντητη την πρόκληση, έχοντας ήδη ξεκινήσει διπλωματικές επαφές για την ενημέρωση των εταίρων της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, του ΝΑΤΟ και των συμμάχων της στην περιοχή.

«Η Ελλάδα έχει ήδη ενημερώσει τους εταίρους και συμμάχους της και θα προβεί σε κάθε ενδεδειγμένη ενέργεια για τη διασφάλιση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων», καταλήγει η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών.

Συγκεκριμένα, ολόκληρη η επίσημη ανακοίνωση του Ελληνικού ΥΠΕΞ αναφέρει:

«Η Ελλάδα απορρίπτει την απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης περί έγκρισης του ψευδεπίγραφου τουρκολιβυκού μνημονίου του 2019 για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών.

Η απόφαση αυτή δεν μεταβάλλει τον παράνομο, άκυρο και ανυπόστατο χαρακτήρα του μνημονίου, το οποίο αντίκειται στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και θίγει τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών της περιοχής.

Η γεωγραφία και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας δεν αλλάζουν με μονομερείς, νομικά αβάσιμες κοινοβουλευτικές αποφάσεις. Η Τουρκία και η Λιβύη δεν διαθέτουν αντικείμενες ή παρακείμενες ακτές που να παρέχουν νόμιμη βάση για την επιχειρούμενη οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών. Το μνημόνιο παραγνωρίζει, εξάλλου, τα ελληνικά νησιά και τα δικαιώματά τους σε θαλάσσιες ζώνες με βάση την UNCLOS και το Διεθνές Εθιμικό Δίκαιο.

Έχοντας ήδη συνάψει συμφωνίες οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών με την Αίγυπτο και την Ιταλία, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, η Ελλάδα έχει αποδείξει τον σεβασμό της στο Διεθνές Δίκαιο και στα κυριαρχικά δικαιώματα γειτονικών κρατών. Καλούμε τη λιβυκή πλευρά να απόσχει από κάθε ενέργεια που αντίκειται στο Διεθνές Δίκαιο και υπονομεύει τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η Ελλάδα έχει ήδη ενημερώσει τους εταίρους και συμμάχους της και θα προβεί σε κάθε ενδεδειγμένη ενέργεια για τη διασφάλιση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων».