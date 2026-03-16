Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών τη Δευτέρα, 16 Μαρτίου, τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι δεν υπάρχει ζήτημα εμπλοκής της χώρας μας σε επιχείρηση στα Στενά του Ορμούζ, τονίζοντας ότι σε καμιά περίπτωση δεν υπάρχει πρόθεση η Ελλάδα να «μπει» στον πόλεμο.

«Η επιχείρηση “Ασπίδες” είναι γεωγραφικά προσδιορισμένη στην Ερυθρά Θάλασσα, δεν αφορά τα Στενά του Ορμούζ. Στόχος της είναι η φύλαξη των πλοίων. Σε καμία περίπτωση δεν έχουμε πρόθεση να εμπλακούμε στον πόλεμο», σημείωσε.