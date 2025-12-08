«Η Ελλάδα επιδιώκει να διαγραφούν όλες οι υποθέσεις επιστροφών που αφορούν το Δουβλίνο, μέχρι την εφαρμογή του Συμφώνου Μετανάστευσης, τον Ιούνιο του 2026», δήλωσε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, λίγο μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων που πραγματοποιήθηκε σήμερα στις Βρυξέλλες.

Αναφερόμενος στην απόφαση του σημερινού Συμβουλίου για τη «δεξαμενή αλληλεγγύης» και γενικότερα, στο πλαίσιο λειτουργίας του Συμφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου, ο Θ. Πλεύρης ανέφερε τα εξής:

«Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει αντιληπτό ότι πρέπει να διαγράψουμε τις εκκρεμότητες του παρελθόντος. Η Ελλάδα με έναν ξεκάθαρο τρόπο τονίζει ότι είναι διατεθειμένη να συζητήσει με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως προς την αναγνώριση της αλληλεγγύης που έχουν δώσει, εάν διαγραφούν όλες οι υποθέσεις που αφορούν στο Δουβλίνο μέχρι και την έναρξη του Pact (σ.σ. Συμφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου). Το Σύμφωνο θα πρέπει να μας βρει όλους σε ένα «clean slate» – νέο ξεκίνημα – να μην υπάρχουν εκκρεμότητες του παρελθόντος. Προς αυτή την κατεύθυνση έχουμε μιλήσει και έχουμε μια κοινή συν- αντίληψη με άλλες χώρες της Ευρώπης, όπως είναι η Γερμανία».

Εξάλλου, ο Θ. Πλεύρης τόνισε ότι η Ελλάδα στηρίζει τον κανονισμό επιστροφών παράτυπων μεταναστών και τη θεσμοθέτηση των κέντρων επιστροφής τους σε τρίτες χώρες.

«Το σημερινό Συμβούλιο ήταν πολύ σημαντικό, διότι βάλαμε ως βασική προτεραιότητα τον κανονισμό επιστροφών και τη θεσμοθέτηση πλέον των κέντρων επιστροφής σε τρίτες χώρες. Διατάξεις τις οποίες η Ελλάδα στηρίζει από την αρχή.», τόνισε ο υπουργός. Παράλληλα, ανέφερε, ότι έγινε συζήτηση για την ανάγκη φύλαξης των συνόρων. «Όταν μιλάμε για φύλαξη των συνόρων προφανώς αυτό θα πρέπει να έχει και τις αποτροπές», πρόσθεσε ο ίδιος.