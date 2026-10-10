Την απερίφραστη και κατηγορηματική εναντίωση της Ελλάδας για τις πρόσφατες επιθέσεις των ανταρτών Χούθι εναντίον διεθνών αεροδρομίων της Σαουδικής Αραβίας εξέφρασε το Υπουργείο Εξωτερικών με επίσημη τοποθέτησή του.

Η Αθήνα υπογραμμίζει ότι τα πλήγματα κατά μη στρατιωτικών υποδομών συνιστούν ευθεία παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου, εκφράζοντας παράλληλα την πλήρη αλληλεγγύη της προς το Ριάντ και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων.

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών

Με επίσημη ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών τοποθετήθηκε άμεσα απέναντι στις νέες επιθέσεις που εξαπέλυσαν οι Χούθι με στόχο διεθνή αεροδρόμια στη Σαουδική Αραβία.

Στη σχετική ανακοίνωση επισημαίνονται τα εξής:

«Η Ελλάδα καταδικάζει απερίφραστη τις επιθέσεις των Χούθι σε διεθνή αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας. Επιθέσεις κατά μη στρατιωτικών υποδομών παραβιάζουν το Διεθνές Δίκαιο και είναι απαράδεκτες. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στη Σαουδική Αραβία και τα θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων».