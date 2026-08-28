Το Μαμάτσειο Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης, αποκτά μια νέα, υπερσύγχρονη πτέρυγα, ένα έργο που αναβαθμίζει ριζικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας στην ευρύτερη περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας.

Κατά την επίσκεψή του στις εγκαταστάσεις, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για την ολοκλήρωση της κατασκευής και δεσμεύτηκε να επιστρέψει τους αμέσως επόμενους μήνες για τα επίσημα εγκαίνια λειτουργίας της.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε η δημιουργία νέας ογκολογικής μονάδας υποστήριξης ασθενών στο Μποδοσάκειο Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας, εξέλιξη καθοριστική για τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι μέχρι σήμερα αναγκάζονταν να μεταβαίνουν στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη για την αντικαρκινική τους περίθαλψη.

Χρηματοδότηση και αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων

Η κατασκευή της νέα πτέρυγας Χειρουργικού και Παθολογικού Τομέα αποτελεί αποτέλεσμα συνδυαστικής αξιοποίησης ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων, όπως σημείωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης.

Το έργο, με τελικό προϋπολογισμό 16.150.832,66 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία». Επιπλέον, πόροι του Ταμείου Ανακάμψης χρησιμοποιήθηκαν για τον εκσυγχρονισμό του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, ενώ μέσω του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης έχει δρομολογηθεί η στατική ενίσχυση και αναβάθμιση της παλαιάς πτέρυγας του νοσοκομείου, ύψους 23 εκατομμυρίων ευρώ.

Αρχιτεκτονική διάταξη και χώροι νοσηλείας

Αρχιτεκτονικά, η νέα πτέρυγα εκτείνεται σε τέσσερα επίπεδα συνολικής μεικτής επιφάνειας 6.141,61 τ.μ. Στο υπόγειο φιλοξενούνται χώροι διανυκτέρευσης ιατρών, αποθήκες, μαγειρεία, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και μια ενδιάμεση πυλωτή για την άμεση πρόσβαση οχημάτων στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.

Το ισόγειο περιλαμβάνει οδοντιατρείο, γραφεία ιατρών, χώρους αναμονής, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και αναγνωστήρια. Στον πρώτο και τον δεύτερο όροφο αναπτύσσονται η Χειρουργική και η Παθολογική Κλινική, αυξάνοντας τη συνολική δυναμικότητα του νοσοκομείου στις 101 κλίνες.

Εξειδικευμένες μονάδες και μελλοντικές υποδομές

Στο τεχνολογικό και νοσηλευτικό σκέλος, η νέα πτέρυγα εξοπλίζεται με δύο Μονάδες Αρνητικής Πίεσης στον Παθολογικό Τομέα, καθώς και με μια εξειδικευμένη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας για Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια (ΜΑΦ ΑΕΕ), στο πλαίσιο του σχετικού Εθνικού Δικτύου. Η ΜΑΦ ΑΕΕ παρέχει 24ωρη υποστήριξη για την οξεία φάση των εγκεφαλικών, στοχεύοντας στη μείωση της αναπηρίας και της θνητότητας.

Στο μελλοντικό σχεδιασμό περιλαμβάνεται επίσης η λειτουργία Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου, το οποίο θα προσφέρει άμεση αντιμετώπιση επειγόντων καρδιολογικών περιστατικών όπως το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, περιορίζοντας δραστικά την ανάγκη επικίνδυνων και κοστοβόρων διακομιδών προς άλλα αστικά κέντρα.