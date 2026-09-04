Έσβησαν κεράκια και άναψαν καπνογόνα το βράδυ της Πέμπτης 3 Σεπτέμβρη, τα μέλη και οι φίλοι του ΠΑΣΟΚ που συγκεντρώθηκαν στην Πλατεία Ελευθερίας για τα 52α γενέθλια του Κινήματος. Η ατμόσφαιρα ήταν έκδηλα πανηγυρική, σε τέτοιο βαθμό που ένα από τα καπνογόνα ενεργοποίησε τον συναγερμό στο κτήριο της Περιφέρειας Κρήτης! Ο συναγερμός άρχισε να ηχεί ασταμάτητα χωρίς όμως να δημιουργεί προβλήματα, την ώρα ακριβώς που ο Νίκος Ανδρουλάκης εκφωνούσε την ομιλία του στο κορύφωμα της εκδήλωσης.

Στην «καρδιά» του Ηρακλείου, του άλλοτε Μεγάλου Κάστρου του κόμματος και ενός εκ των δύο νομών που βάφτηκαν πράσινοι στις ευρωεκλογές του 2024, ο οικοδεσπότης πρόεδρος έδωσε το σύνθημα της αντεπίθεσης για την αλλαγή και τη νίκη στις επόμενες εθνικές εκλογές. Το αλάτι και το πιπέρι της βραδιάς ήταν το πλούσιο παρασκήνιο πριν, κατά τη διάρκεια και αμέσως μετά το πέρας της εκδήλωσης, γεμάτο ενδιαφέροντα ενσταντανέ και πηγαδάκια.

Βίντεο από το σόου με το drone:

Νοσταλγία για το παρελθόν και «ΞΕ…ΚΙΝΗΜΑ ΝΙΚΗΣ»

Η πράσινη γιορτή αγκαλιάστηκε από το «όλον ΠΑΣΟΚ», με την παρουσία ιστορικών, αλλά και νεότερων στελεχών, ενώ είχε έντονες καλλιτεχνικές δόσεις από τον «Καντρή» Γιώργη Ξυλούρη και τον «Μανιάκο» Νίκος Γωνιανάκη, καθώς και αθλητικές νότες με αναφορές στον ΟΦΗ. Οι παλιοί ψηφοφόροι, που συνδέουν τα φίλαθλα αισθήματά τους με τους «ασπρόμαυρους» και τα πολιτικά τους με το πράσινο, ήταν έτοιμοι να φωνάξουν «το καμίνι τώρα ξαναζεί» ανάμεσα σε καπνούς, σημαίες και κόρνες.

Το «Καλημέρα Ήλιε»

Αρκετοί από αυτούς κοιτούσαν με νοσταλγία τις ιστορικές αφίσες που ήταν απλωμένες στο πλάι, αναπολώντας τα παλιά καλά χρόνια.

Εντυπωσιακή ήταν η παρουσία των matrix που ανέγραψαν το ευρηματικό λογοπαίγνιο «ΞΕ…ΚΙΝΗΜΑ ΝΙΚΗΣ» στα παραδοσιακά χρώματα του ΠΑΣΟΚ — πράσινο, άσπρο και πορτοκαλί — το οποίο στη Χαριλάου Τρικούπη ελπίζουν να φέρει γούρι. Ο παλμός και η ατμόσφαιρα ενθουσίασαν τους βουλευτές και τα στελέχη που έκαναν παρέλαση τις τελευταίες ημέρες στην Κρήτη, σχολιάζοντας πως δεν έχουν ξαναζήσει τέτοια θερμή υποδοχή. Οι βόρειοι βουλευτές Τάσος Νικολαΐδης και Στέφανος Παραστατίδης εξέφραζαν συνεχώς τον θαυμασμό τους για το νησί.

Τα πειράγματα Παππά και το κεφαλονίτικο ταμπεραμέντο Φαραντούρη

Ιδιαίτερα αγαπητοί στο κοινό αποδείχθηκαν οι Πέτρος Παππάς και Νικόλας Φαραντούρης. Ο κ. Παππάς, συνομιλώντας με ψηφοφόρο έξω από το κτήριο της Περιφέρειας, ζήτησε να μάθει από ποιο μπαλκόνι πραγματοποιούσε τις ιστορικές ομιλίες του ο Ανδρέας Παπανδρέου τη δεκαετία του ’80, δηλώνοντας πως ήρθαν να πάρουν «πράσινο» από την Κρήτη για να διώξουν τη «μαυρίλα» της Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, πείραξε τον Ανδρέα Σπυρόπουλο λέγοντάς του πως τον βλέπει πολύ δυνατό.

Από την πλευρά του, ο Νικόλας Φαραντούρης ήταν ιδιαίτερα διαχυτικός λόγω του κεφαλονίτικου ταμπεραμέντου του. Σε σχόλιο φίλου του Κινήματος ότι αποτελεί «μεταγραφάρα», εκείνος απάντησε αμέσως πως και ο οπαδός είναι «παικταράς». Ο ευρωβουλευτής αποδείχθηκε επίσης μεγάλος θαυμαστής του Νίκου Γωνιανάκη, παρακολουθώντας τη μουσική από την πρώτη σειρά.

Ο ύμνος του ΠΑΣΟΚ από τον Νίκο Γωνιανάκη

Δυναμική παρουσία της Αυτοδιοίκησης και σύσσωμη η Κοινοβουλευτική Ομάδα

Καθοριστική ήταν και η παρουσία των στελεχών της τοπικής αυτοδιοίκησης στις πρώτες σειρές, όπου ξεχώριζαν ο Περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, ο Δήμαρχος Αθήνας Χάρης Δούκας, ο Δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Σημανδηράκης, ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, ο Δήμαρχος Μίνωα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας. Η δυναμική τους παρουσία θεωρείται συγκριτικό πλεονέκτημα για το ΠΑΣΟΚ και δίνει απάντηση στα σενάρια που ήθελαν τους κ.κ. Δούκα και Κουρέτα να έχουν έρθει πιο κοντά στον Αλέξη Τσίπρα μετά από πρόσφατη εκδήλωση.

Το «παρών» έδωσε σχεδόν σύσσωμη η κοινοβουλευτική ομάδα και τα κορυφαία στελέχη του κόμματος. Ανάμεσά τους διακρίνονταν η Μιλένα Αποστολάκη, η Νάντια Γιαννακοπούλου, ο Παύλος Γερουλάνος, ο Παύλος Χρηστίδης, ο Μιχάλης Κατρίνης, ο Πάρις Κουκουλόπουλος, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο Παναγιώτης Δουδωνής, ο Δημήτρης Μάντζος, ο Δημήτρης Μπιάγκης, η Ευαγγελία Λιακούλη, η Κατερίνα Καζάνη, η Χριστίνα Σταρακά, ο Γιάννης Τσίμαρης, ο Σταύρος Μιχαϊλίδης, ο Γιώργος Μουλκιώτης, ο Γιώργος Νικητιάδης, η Ράνια Θρασκιά, ο Αχμέτ Ιλχάν, ο Βαγγέλης Γιαννακούρας και ο Μιχάλης Χουρδάκης. Στην πρώτη γραμμή βρέθηκαν φυσικά και οι βουλευτές Κρήτης Ελένη Βατσινά, Φραγκίσκος Παρασύρης, Κατερίνα Σπυριδάκη και Μανώλης Χνάρης.

Παρόντες ήταν επίσης οι ευρωβουλευτές Γιάννης Μανιάτης και Νικόλας Φαραντούρης, καθώς και μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου όπως ο Κώστας Σκανδαλίδης, η Άννα Διαμαντοπούλου, ο εκπρόσωπος τύπου Κώστας Τσουκαλάς, ο Γραμματέας Γιάννης Βαρδακαστάνης, ο Ανδρέας Σπυρόπουλος, ο Λευτέρης Καρχιμάκης και ο πατέρας του Μιχάλης Καρχιμάκης. Το «παρών» έδωσαν ακόμη ο ηθοποιός Μιχάλης Αεράκης, ο αθλητικογράφος Βασίλης Σκουντής, ο Θανάσης Γλαβίνας, η Όλγα Μαρκογιαννάκη, η Μάρα Κουκουδάκη, η Έφη Χαλάτση, η Μαρία Δαφέρμου, ο Παναγιώτης Γκανιάτσος, η Κατερίνα Σολωμού, ο Γιώργος Καλλιακμάνης και ο Θανάσης Κατερινόπουλος.

Γενέθλια και κρητικοί χοροί

Την τιμητική της είχε η βουλευτής Ηρακλείου Ελένη Βατσινά, καθώς είχε τα γενέθλιά της την ίδια ημέρα με το Κίνημα.

Ο Νίκος Γωνιανάκης της τραγούδησε το τραγούδι των γενεθλίων με τη λύρα του, εν μέσω ευχών από όλους τους παρευρισκόμενους. Η κρητική συναυλία που ακολούθησε την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη κράτησε το κλίμα θερμό, με βουλευτές και στελέχη να σέρνουν τον χορό. Ανάμεσά τους χόρεψαν οι Όλγα Μαρκογιαννάκη, Κατερίνα Καζάνη, Παύλος Χρηστίδης, Δημήτρης Μάντζος, Κώστας Τσουκαλάς, Ράνια Θρασκιά, Ευαγγελία Λιακούλη, Χριστίνα Σταρακά, Κατερίνα Σπυριδάκη, αλλά και η αδερφή του προέδρου, Μαρία Ανδρουλάκη.

Πηγή: cretalive