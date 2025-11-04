Επίσημα ξεκινά την θητεία της ως πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα σήμερα, Τρίτη (04/11/25) η πρώτη γυναίκα που κατέχει το αξίωμα, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Στις 12:00 αναμένεται να επιδώσει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα μαζί με τις νέες Πρέσβεις του Βασιλείου της Νορβηγίας Harriet E. Berg, του Καναδά Sonya Thissen. Αμέσως μετά, θα συναντηθεί με τον Υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έφτασε στη χώρα μας το μεσημέρι του Σαββάτου. Mέσα από ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σημείωσε ότι «Ηνωμένες Πολιτείες και Ελλάδα έχουν έναν αδιάσπαστο δεσμό. Μαζί, θα ενισχύσουμε αυτή τη συμμαχία και θα ανεβάσουμε τη συνεργασία μας σε νέα επίπεδα». Η ανάληψη των καθηκόντων της σηματοδοτεί μια νέα σελίδα στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, με έμφαση στην ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας στους τομείς της ενέργειας, της ασφάλειας και των επενδύσεων.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ αναλαμβάνει καθήκοντα ως η 25η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα με τη στρατηγική συνεργασία των δύο χωρών να κυριαρχεί στην ατζέντα της. Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να έχει την πρώτη της συνάντηση επί ελληνικού εδάφους με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Το απόγευμα της Τετάρτης θα παραθέσει την πρώτη δεξίωση στην πρεσβευτική κατοικία, στην οποία εκτός από προσωπικότητες της πολιτικής και επιχειρηματικής ζωής της χώρας, θα είναι καλεσμένοι ο υπουργός Εσωτερικών Ντακ Μπέργκαμ και ο υπουργός Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών Κρις Ράιτ.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ θα παραστεί στη διήμερη διάσκεψη για τη διατλαντική ενεργειακή συνεργασία που θα συνδιοργανωθεί στις 6 και 7 Νοεμβρίου από Αθήνα και Ουάσιγκτον.