Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, δείχνει με τον δικό της τρόπο τον σεβασμό της στην ελληνική θρησκευτική κουλτούρα.

Στο Instagram της μοιράζεται φωτογραφίες από ελληνικά τοπία, ενώ σήμερα 14-08-2025, ανέβασε ανάρτηση για την Κοίμηση της Θεοτόκου, συνοδεύοντας την εικόνα της Παναγίας, με τον παραδοσιακό ύμνο «Αγνή Παρθένε Δέσποινα» σε ερμηνεία Πέτρου Γαϊτάνου.

Πολύ πρόσφατα είχε αναρτήσει επίσης στο λογαριασμό της στο Instagram, μια αναπαραγωγή από άλλο λογαριασμό, με το μήνυμα «οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι ένα καλοκαίρι στην Ελλάδα μεγαλώνει τη ζωή σου κατά 10 χρόνια».

Σε άλλη ανάρτησή της,αποτυπώνεται μία εικόνα της Παναγίας της βρεφοκρατούσας, με αναμμένα κεριά σε μια παλιά, πέτρινη εκκλησία.