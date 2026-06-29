Τα θέματα που έχει αναδείξει ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργος Αυτιάς, για τα ελληνικά νησιά, μεταφέρνοντάς τα με σειρά ερωτήσεων, κατάθεσης τροπολογιών και επιστολών στους αρμόδιους Επιτρόπους, περιλαμβάνονται πλέον στη νέα ευρωπαϊκή στρατηγική της Κομισιόν για τα νησιά.

Οι συνεχείς προσπάθειες του Έλληνα Ευρωβουλευτή, ως μέλους της Επιτροπής Οικονομικών, βρίσκουν σαφές αντίκρισμα στη στρατηγική της Κομισιόν, η οποία αναγνωρίζει ότι τα νησιά αντιμετωπίζουν διαχρονικά προβλήματα και εστιάζει:

Στο «κόστος νησιωτικότητας», δηλαδή στα πρόσθετα οικονομικά και καθημερινά προβλήματα λόγω γεωγραφικής απομόνωσης, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες. Στην ανάγκη καλύτερης στόχευσης των ευρωπαϊκών κονδυλίων για ενέργεια, υποδομές νερού και προσιτή κατοικία. Στη Μεσόγειο, καθώς αποτελεί ζωτικό μέρος της κοινής ευρωπαϊκής άμυνας και βασικό ενεργειακό διάδρομο.

Ο Έλληνας Ευρωβουλευτής κατά τη διάρκεια των δύο χρόνων της θητείας του κατέθεσε τροπολογίες, ερωτήσεις και επιστολές, ενώ παράλληλα παρενέβη με ομιλίες του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μέσα από τις κινήσεις αυτές ζητούσε επενδύσεις, στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για νέες θέσεις εργασίας, την ολοκλήρωση ηλεκτρικών διασυνδέσεων στο Αιγαίο για φθηνό ρεύμα, στην αντιμετώπιση της λειψυδρίας, του δημογραφικού, στην προσιτή στέγη, σε κρίσιμες υποδομές, αλλά και στην προστασία των συνόρων για την ενίσχυση της ασφάλειας απέναντι στις μεταναστευτικές ροές.

Ήταν χαρακτηριστική η φράση του Έλληνα Ευρωβουλευτή «η νησιωτικότητα δεν αποτελεί απλά μια θεωρία, αλλά μια ζώσα πραγματικότητα σε όλη την Ευρώπη».