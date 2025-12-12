Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Μετά την επεισοδιακή κατάθεση του Γιώργου Ξυλούρη (Φραπέ) την Πέμπτη 11/12, στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, προχώρησε σε τηλεφώνημα στο 100, ζητώντας την άμεση παρουσία αστυνομικού ή εισαγγελέα για την επίσημη καταγραφή της καταγγελίας της σε βάρος του «Φραπέ».

Σε βίντεο που ανάρτησε στους λογαριασμούς της στα social media, η Ζωή Κωνσταντοπούλου εξηγεί ότι όσα συνέβησαν στην εξεταστική «δεν μπορούν να μείνουν χωρίς εισαγγελική αντίδραση». Όπως αναφέρει, κατά τη διάρκεια των εντάσεων, ο κ. Ξυλούρης φέρεται να εκστόμισε τις απειλές για το πρόσωπό της:

«Θα τη σκοτώσω, θα της στρίψω το λαρύγγι, που θέλει να με βάλει φυλακή».

Η ίδια υποστηρίζει ότι ζήτησε από την επιτροπή «να γίνουν τα νόμιμα», αίτημα το οποίο, σύμφωνα με τα λεγόμενά της, εμποδίστηκε από τους βουλευτές της ΝΔ. Ακολούθως, απευθύνθηκε στον Πρόεδρο της Βουλής, ζητώντας του να επικοινωνήσει με τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ώστε να ενημερωθεί για την πρόθεσή της να καταθέσει επίσημη καταγγελία. Παράλληλα, απηύθυνε δημόσια έκκληση «σε κάθε ευσυνείδητο εισαγγελέα» να παρέμβει.

Αδυνατώντας να βρει κάποιον αρμόδιο εντός της Βουλής, κατέφυγε στο 100, ζητώντας να καταγραφεί επισήμως η καταγγελία της:

«Θέλω η κλήση μου να περαστεί στο σύστημα. Να ενημερωθεί ο ανώτερος σας και να μεταφερθεί άμεσα στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ότι ζητώ εισαγγελική παρέμβαση. Είτε εισαγγελέας είτε αστυνομικός πρέπει να έρθει για να ληφθεί η κατάθεσή μου με τη διαδικασία του αυτοφώρου».

Η κ. Κωνσταντοπούλου επισημαίνει ότι είχε παραμείνει για 3,5 ώρες στη Βουλή περιμένοντας αρμόδιο όργανο να της πάρει την κατάθεση, αλλά «κανείς δεν εμφανίστηκε».

Στην τηλεφωνική συνομιλία ενημερώνει το κέντρο ότι από 10:30 έως 11:20 θα βρίσκεται στον τηλεοπτικό σταθμό Kontra Channel, όπου επίσης θα είναι διαθέσιμη για να δώσει κατάθεση εφόσον προσέλθει εισαγγελικός λειτουργός ή αστυνομικός.

Η τηλεφωνήτρια στο κέντρο επιχειρήσεων του 100 την ενημερώνει ότι η κλήση «έχει καταγραφεί και περιπολικό θα σταλεί».

Ωστόσο, όπως καταγγέλλει η ίδια στην ανάρτησή της, τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως περίμενε:

«Το περιπολικό πράγματι έφτασε στον τηλεοπτικό σταθμό, αλλά κάποιος τούς έδωσε εντολή να αποχωρήσουν. Μέχρι αυτή τη στιγμή, 12 Δεκεμβρίου 2025, ώρα 12:30, περιμένω ακόμα εδώ»., ανέφερε χαρακτηριστικά η Ζωή Κωνσταντοπούλου.