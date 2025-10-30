Επιμέλεια: Εβελίνα Δαβάκη

Η Όλγα Δάλλα αποκάλυψε όλους τους λόγους για τους οποίους μήνυσε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, αφότου η Πρόεδρος της «Πλεύσης Ελευθερίας» την αντικατάστησε με τον Σπύρο Μπιμπίλα παρότι είχε εκλεγεί πρώτη σε σταυρούς με το Κόμμα.

«Είμαστε 20 γυναίκες που βγήκαμε πρώτες στις περιφέρειές μας και μας καρατόμησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου που “νοιάζεται” για τις γυναίκες», δήλωσε η κα Δάλλα, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης «Status FM 107.7».

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε γυναίκες στις οποίες επιτέθηκε η Πρόεδρος του Κόμματος, όπως τη Βασιλική Πολύζου, την οποία όπως είπε «η Ζωή Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε απατεώνισσα γιατί ζήτησε τα δεδουλευμένα της», και την Τίνα Μεσσαροπούλου.

Η κα Δάλλα κατηγορεί επίσης τη Ζωή Κωνσταντοπούλου για υποκλοπές, καθώς συνεργάτης της κατέγραψε συνομιλία τους χωρίς να το γνωρίζει η ίδια. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση ψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η άρση της βουλευτικής ασυλίας της Προέδρου της «Πλεύσης Ελευθερίας»: «Η έγκλησή μου έχει να κάνει με υποκλοπές. Έχει να κάνει με διατάραξη του απορρήτου επικοινωνιών».

Οι δυο τους γνωρίστηκαν πριν από επτά χρόνια, όταν η κα Κωνσταντοπούλου προσέγγισε το κίνημα «Δεν πληρώνω» ενάντια στους πλειστηριασμούς. Το 2023, στις Εκλογές του Μαΐου, η Όλγα Δάλλα ήρθε πρώτη βουλευτής στην Εκλογική Περιφέρεια Β3 Νότιου Τομέα Αθηνών με 6.168 σταυρούς, ωστόσο στις Εκλογές του Ιουνίου, όπως λέει, η Ζωή Κωνσταντοπούλου την έβγαλε από τη λίστα, προκειμένου να τοποθετήσει τον κ. Μπιμπίλα, που είχε πάρει μόλις 2.557 σταυρούς σε άλλη εκλογική περιφέρεια των Αθηνών.

«Με καλεί στο γραφείο της και μου λέει: “γλυκούλα μου, δεν ήξερα ότι ήθελες να κάνεις κοινοβουλευτικό έργο” – και εγώ τρελάθηκα εκείνη τη στιγμή και της απαντάω: “Ζωή, μαζί μιλούσαμε να μου αναθέσεις τον τομέα των ΑμεΑ. Σε παρακαλώ τώρα, τι είναι αυτά που λες”», ανέφερε, προσθέτοντας πως μετά από το περιστατικό αυτό οι μεταξύ τους σχέσεις διακόπηκαν.

Τέλος, η κα Δάλλα υποστήριξε ότι ο βουλευτής του Κόμματος Διαμαντής Καραναστάσης δεν εμφανίζεται στη Βουλή, καθώς έχει ψυχοσωματικά προβλήματα: «Δεν πάει στη Βουλή καθόλου, καθόλου, καθόλου. Αν δείτε την εικόνα των εδράνων στην Ολομέλεια, είναι πέντε άτομα μονίμως. Ο κύριος Καραναστάσης έχει ψυχοσωματικά, το έχει πει σε συνέντευξή του και δεν αντέχει να είναι εκεί μέσα».