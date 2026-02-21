On air συνεχίστηκε η διαμάχη του Αδώνιδος Γεωργιάδη με τον γιατρό του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαιας και μέλος του ΓΣ ΟΕΝΓΕ, Δημήτρη Ζιαζιά, ο οποίος συνελήφθη την Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου, κατά την επίσκεψη του Υπουργού Υγείας στο συγκεκριμένο νοσοκομείο, όταν και ξέσπασε ένταση μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας.

Ο γιατρός, δεμένος πισθάγκωνα, οδηγήθηκε μπροστά στον Υπουργό Υγείας – όπως έγινε γνωστό -, ο οποίος του φώναζε πως θα πρέπει να ντρέπεται για τη συμπεριφορά του. Το συμβάν καταγράφηκε σε βίντεο, που προκάλεσε αντιδράσεις.

Η κόντρα, όμως, συνεχίστηκε και σήμερα, Σάββατο 21 Φεβρουαρίου, κατά τη διάρκεια εκπομπής του Mega, στην οποία φιλοξενήθηκε και ο Πάνος Παπανικολάου, ΓΓ της ΟΕΝΓΕ.

Γεωργιάδης: «Μου επιτέθηκαν οι τραμπούκοι του ΚΚΕ και της ΑΝΤΑΡΣΥΑ»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης παρενέβη στην εκπομπή, κατηγορώντας τον γιατρό πως «ξέρει καλά να το παίζει επαναστάτης, αλλά όταν θέλεις να κάνεις επανάσταση πρέπει να είσαι έτοιμος να αναλαμβάνεις την ευθύνη».

«Με έχετε βρίσει, με έχετε φτύσει και σας την έχω “χαρίσει”. Πάει πολύ», είπε απευθυνόμενος στον Ζιαζιά. «Έπρεπε να του έχω κάνει Αυτόφωρο τελικά. Μην παίζουν με την καλοσύνη και την ευγένειά μου», πρόσθεσε και συνέχισε: «Μαζεύτηκαν οι τραμπούκοι του ΑΝΤΑΡΣΥΑ και του ΚΚΕ, έδειραν την Αστυνομία. Ο στόχος τους ήταν να μην μπει ο Υπουργός Υγείας στο νοσοκομείο. Τις επόμενες ήμερες θα ξαναπάω στο Νοσοκομείο της Νίκαιας».

Ζιαζιάς: «Έφερε δυνάμεις καταστολής, σαν να είμαστε στη Χούντα»

«Στοχοποιήθηκα, μπορεί να ήταν οποιοσδήποτε άλλος συνάδελφος. (…) Αυτό που ήθελε να κάνει ο κ. Γεωργιάδης και η Κυβέρνηση ήταν να δώσει ένα σήμα, ότι όποιος διαμαρτύρεται, πάμε σε ένα νέο level» είπε νωρίτερα ο γιατρός, Δημήτρης Ζιαζιάς, παθολόγος του Νοσοκομείου Νίκαιας.

«Είναι δημοκρατικό δικαίωμα να κάνουμε διαδήλωση», συνέχισε και πρόσθεσε: «Δεν του αξίζει ούτε να τον φτύσεις. (…) Έχω μάθει τις διαφορές μου να τις εκφράζω με συλλογικό τρόπο, μέσω των συνδικαλιστικών οργάνων. Αυτές οι εικόνες είναι Χούντα».

«Έφτιαξε ένα σκηνικό στο οποίο δήθεν απειλήθηκε η σωματική του ακεραιότητα και έφερε δυνάμεις καταστολής σαν να είμαστε στη Χούντα. Αυτό που τον ενόχλησε ήταν ότι δεν ήμασταν μειοψηφία», υποστήριξε ο κ. Ζιαζιάς.

Κατά την έντονη αντιπαράθεση, ο γιατρός αποχώρησε από το στούντιο και η διαμάχη του Υπουργού Υγείας συνεχίστηκε με τον κ. Παπανικολάου. Μεταξύ άλλων, ο ΓΓ της ΟΕΝΓΕ ζήτησε ο «Χρυσοχοΐδης να πει αν ήταν δικιά του εντολή η αστυνομική αθλιότητα που ζήσαμε», στο οποίο ο Γεωργιάδης αποκρίθηκε: «Δεν θα πάρω άδεια από τον Παπανικολάου για να μπω στο νοσοκομείο».

Γεωργιάδης: «Θα ξαναπάω στο Νοσοκομείο Νίκαιας και ο πρώτος που θα με εμποδίσει θα υποστεί τις συνέπειες»

Λίγο αργότερα, το απόγευμα του Σαββάτου, ο Άδωνις Γεωργιάδης δημοσίευσε μια ανάρτηση στο «X» (πρώην Twitter), επισημαίνοντας ότι τις επόμενες ημέρες θα πραγματοποιήσει και νέα επίσκεψη στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας.

Μάλιστα, συνόδευσε την ανάρτησή του με ένα στιγμιότυπο που δείχνει τον γιατρό Δημήτρη Ζιαζιά με υψωμένη τη γροθιά του, λέγοντας: «Ο “καλός” και “αδικημένος” γιατρός από τη Νίκαια ήθελε απόδειξη ότι με κτύπησε. Δείτε την γροθιά του, εγώ είμαι ακριβώς μπροστά».

Ολόκληρη η ανάρτηση του Υπουργού Υγείας:

«Ο “καλός” και “αδικημένος” γιατρός από τη Νίκαια ήθελε απόδειξη ότι με κτύπησε. Δείτε την γροθιά του, εγώ είμαι ακριβώς μπροστά. Όχι μόνον με κτύπησε και όλα τα υπόλοιπα, αλλά ήταν και ο πρώτος που άρχισε τα συνθήματα: «Γεωργιάδη φασίστα δεν θα μπεις στο Νοσοκομείο εδώ είναι Νίκαια» και όταν με πήγε η Αστυνομία από το πλάι για να μπω από την άλλη είσοδο, αφού είχε αποκρούσει την επίθεσή τους και είχα γλιτώσει από πολύ σοβαρό τραυματισμό, πήγε να το κάνει ξανά και εκεί ήταν που τον τσίμπησαν. Το φοβερό δεν είναι όμως ότι ένας λειτουργός του ΕΣΥ ασκεί βία κατά του πολιτικού του προϊσταμένου και ότι δια της βίας προσπαθεί να του απαγορεύσει την είσοδο, αλλά ότι αφού συνελήφθη άρχισε τις κλάψες ότι «δεν ήμουν εγώ» και μετά όταν αποφάσισα να μην του καταθέσω μήνυση για έργω και λόγω εξύβριση και πάει αυτόφωρο, άρχισε τις ψεύτικες ανακοινώσεις και σήμερα αποχώρησε δήθεν θιγμένος που… δεν του ζήτησα εγώ συγγνώμη. Και να με κτυπούν και να μην τους κάνω μήνυση και να τους ζητήσω και συγγνώμη…. κάπου ώπα! Αλλά με έχουν μετρήσει λάθος.

Η αστική μου ευγένεια και ο σεβασμός στο ρόλο μου ως Υπουργός δεν σημαίνει ούτε ότι είμαι αδύναμος, ούτε ότι τους φοβάμαι. Δεν φοβάμαι ποτέ τους κομμουνιστές, ούτε την προπαγάνδα τους. Και ναι, τους λέω κομμουνιστές, καθώς δεν χρειάζεται καμία παρακολούθηση του φακέλου τους, αφού όλοι αυτοί είναι επισήμως υποψήφιοι της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Όπως εγώ θα ήταν γελοίο να αρνηθώ ότι είμαι Νέα Δημοκρατία, έτσι και αυτοί, ότι είναι Κομμουνιστές.

Ο @PGPapanikolaou μάλιστα πριν λίγο στο Mega, όταν είπα ότι τις επόμενες μέρες θα πάω ξανά στο Νοσοκομείο της Νίκαιας, στο ερώτημα της Κας Γιάμαλη, εάν θα με αφήσουν να μπω ή θα κάνουν τα ίδια, άρχισε να αναφέρει τους όρους και τις προϋποθέσεις για να με αφήσουν, ακόμη και η κα Αναστασία Γιάμαλη που δεξιά δεν την λες εξανέστη και είπε ότι αυτά δεν είναι δυνατόν να τα λέει στα σοβαρά…. αν είναι ποτέ δυνατόν ο εκλεγμένος Υπουργός της Ελληνικής Δημοκρατίας να διαπραγματευτεί με τους συνδικαλιστές της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, υπό ποιους όρους θα τον αφήσουν να πάει σε ένα Νοσοκομείο του ΕΣΥ; Δεν πάνε καθόλου καλά.

Τις επόμενες ημέρες θα πάω λοιπόν ξανά και θα το ανακοινώσω από πριν για να έχουν όλο τον χρόνο να οργανώσουν ό,τι θέλουν, ας φωνάξουν όσο θέλουν, αλλά ο πρώτος που θα μπει μπροστά μου, για να μου απαγορεύσει την είσοδο, θα υποστεί όλες τις συνέπειες του Νόμου.

Όσοι μου λέτε ότι κακώς δεν του έκανα μήνυση και χθες, μάλλον έχετε δίκιο. Αλλά είπα μία φορά ας πω ότι δεν είχαν καταλάβει. Πλέον άλλη δικαιολογία, δεν μπορεί να υπάρξει. Στο ΕΣΥ δεν έχουν θέση όσοι απλώνουν χέρι και ασκούν βία. Τελεία και παύλα. Θα λένε ό,τι θέλουν, αλλά τα χέρια τους κοντά, και οι μπουνιές τους μαζεμένες.

ΥΓ. Για να καταλάβετε ποιος κτύπησε ποιον, ο Διοικητής των Δυνάμεων της ΕΛ.ΑΣ. που ήταν εκεί, και τον κάλεσα να του πω ότι δεν θα κατέθετα τελικά μήνυση, και ότι ήθελα να τον αφήσουν, άργησε να έρθει διότι του έφτιαχναν το αυτί το οποίο είχαν σκίσει οι «ειρηνικοί» διαδηλωτές… μιλάμε για αίσχος, και γυρνάνε τα κανάλια και μιλούν για δήθεν Αστυνομική βία ενώ, ακόμη και κατά την ανάγνωση του Ιερού Ευαγγελίου, προσπαθούσαν να εισβάλουν στο κτήριο και να σπάσουν τις ολοκαίνουργιες πόρτες!

Η Δημοκρατία δεν φοβάται την βία τους, ούτε θα υποχωρήσει στις απειλές τους».