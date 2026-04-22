Στην Αθήνα βρίσκεται η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι, η οποία θα πραγματοποιήσει σήμερα συνάντηση με τον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει γνωστή η ατζέντα της συνάντησης. Στη συνέχεια, αναμένεται να συναντηθεί με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη και τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Την Πέμπτη (23/4) θα παρευρεθεί στις εργασίες του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, σε πάνελ με κεντρικό τίτλο «Το Σοκ του Νέου» (The Shock of the New).

Αξίζει να σημειωθεί ότι η επίσκεψη της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα συμπίπτει με την ημέρα που θα συζητηθεί στην Βουλή το ζήτημα της άρσης ή μη της ασυλίας των βουλευτών που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με τις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που διαβιβάστηκαν στην Βουλή.

Επισημαίνεται ότι η συνάντηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, ζητήθηκε από την κυρία Κοβέσι πριν από αρκετές μέρες χωρίς όμως να του έχει γνωστοποιήσει ποια θέματα επιθυμεί να συζητηθούν.

Τα θέματα που βρίσκονται στην επικαιρότητα και αναμένεται να τεθούν στο τραπέζι

Πάντως, ένα από τα καυτά θέματα που έχουν τεθεί στο τραπέζι της επικαιρότητας το τελευταίο διάστημα είναι από τη μια πλευρά οι δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που στάλθηκαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αλλά και η ομόφωνη απόφαση του Κολεγίου των Ευρωπαίων Εισαγγελέων στο Λουξεμβούργο, για πενταετή παράταση της θητείας των Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων.

Σημειώνεται ότι ήδη η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, όπως προβλέπει η νομοθεσία, έχει απευθύνει από τον περασμένο Δεκέμβριο ερώτημα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη των συγκεκριμένων τριών θέσεων στο υπουργείο Δικαιοσύνης.