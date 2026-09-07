Για τη γνωριμία της με τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και για το ενδεχόμενο να ασχοληθεί ενεργά με την πολιτική μέσα από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ), μίλησε η Κυβέλη Μάρδα, η γυναίκα που προλόγισε τον πρώην πρωθυπουργό κατά την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος του κόμματος στη Θεσσαλονίκη.

Η Κυβέλη Μάρδα αποτελεί ένα από τα 400 μέλη του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΛΑΣ. Είναι γιατρός με ειδικότητα στη γυναικολογία, κόρη του πρώην αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών της κυβέρνησης Τσίπρα, Δημήτρη Μάρδα, ενώ είναι παντρεμένη με τον διεθνή μεσοεπιθετικό του ΠΑΟΚ, Δημήτρη Πέλκα. Η παρουσία της στην εκδήλωση της Θεσσαλονίκης τράβηξε τα βλέμματα, καθώς μέχρι πρόσφατα ήταν άγνωστη στο ευρύ κοινό.

«Εγώ ενημερώθηκα ότι θα προλογίσω τον πρόεδρο στις 11 το βράδυ της προηγούμενης ημέρας, οπότε το τρακ ήταν ακόμη πιο έντονο. Με ενημέρωσε ένα στέλεχος της ΕΛΑΣ μετά από παρότρυνση του προέδρου. Είχα πολύ άγχος, το βράδυ δεν μπορούσα να κοιμηθώ, δεν θα σας το κρύψω», ανέφερε μιλώντας σε εκπομπή του ΑΝΤ1.

Μάλιστα, χθες εθεάθη με τον Αλέξη Τσίπρα στο ΟΑΚΑ να παρακολουθούν μαζί την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, στον οποίο οι πράσινοι επικράτησαν με 3-1. «Φέραμε γούρι στον πρόεδρο, δεν φέραμε γούρι στην ομάδα για μία μέρα. Δεν πειράζει», είπε με χιούμορ.

Η γνωριμία με τον Αλέξη Τσίπρα

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής της σχετικά με το πώς γνωρίστηκε με τον πρόεδρο της ΕΛΑΣ, η Κυβέλη Μάρδα ανέφερε:

«Τον πρόεδρο τον γνωρίζω προσωπικά εδώ και πολλά χρόνια. Είναι κάτι που ο κόσμος δεν το ξέρει. Η πρώτη μας γνωριμία έγινε το 2022. Είχε επιλέξει να έρθει στην Κωνσταντινούπολη. Εμείς μέναμε εκεί, καθώς ο σύζυγός μου αγωνιζόταν στη Φενερμπαχτσέ. Είχε έρθει μαζί με την οικογένειά του. Τότε δέχθηκα ένα τηλεφώνημα ότι έρχεται ο πρόεδρος και θέλει να παρακολουθήσει τον αγώνα Φενερμπαχτσέ – Τσαντζούμπορ. Υπήρχε έντονο ελληνικό στοιχείο, με Πέλκα και Μπακασέτα, και με ρώτησαν αν μπορούσαμε να το κανονίσουμε. Έτσι, εγώ με μεγάλη χαρά ξεκίνησα τις διαδικασίες. Τον υποδέχθηκαν θερμά και εκεί τον γνώρισα για πρώτη φορά».

Το ενδεχόμενο υποψηφιότητας στις εκλογές

Την ίδια ώρα, απαντώντας στο ερώτημα εάν θα είναι υποψήφια βουλευτής με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, σημείωσε:

«Είναι πολύ νωρίς να το απαντήσω. Είναι σίγουρα κάτι που έχω στο πίσω μέρος του μυαλού μου […] Οι άνθρωποι που έχουν μια στημένη ζωή, σε εισαγωγικά, μπορούν να κάθονται στον καναπέ τους και να είναι θεατές μιας κατάστασης, ενώ κάποιοι άλλοι μπορούν να πουν ότι μπορώ κι εγώ να κάνω κάτι […]. Όταν βλέπω πως ο ασθενής έρχεται και δεν μπορεί να βρει γιατρό, δεν μπορεί να κλείσει ραντεβού για να κάνει τα χειρουργεία που χρειάζεται, αντιλαμβάνομαι πως υπάρχουν θεσμικά θέματα που δεν μπορεί να τα λύσει ένας γιατρός».

Την ίδια ώρα, αναφέρθηκε στη διαδρομή της, σημειώνοντας ότι «ξεκίνησα τότε, στα 18 μου, μέσα από τη διοίκηση επιχειρήσεων με κατεύθυνση τον τουρισμό, στη συνέχεια μέσα από το μεταπτυχιακό μου στη διοίκηση υπηρεσιών υγείας στο εξωτερικό και με απώτερο προορισμό και στόχο την ιατρική».

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας και το πρόγραμμα «Προλαμβάνω»

Σε επισήμανση που της έγινε σχετικά με τα βήματα προόδου που έχουν σημειωθεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, όπως το πρόγραμμα «Προλαμβάνω», η λειτουργία των απογευματινών χειρουργείων και οι ανακαινίσεις των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), η ίδια αναγνώρισε ότι όντως έχει γίνει έργο.

«Προφανώς και έχει γίνει έργο. Αυτό δεν μπορούμε να το καταρρίψουμε. Από εκεί και πέρα, χαίρομαι που μιλάτε για το πρόγραμμα «Προλαμβάνω».

Η δουλειά μου στην ΕΛΑΣ ξεκίνησε αρκετό καιρό πριν με δείτε να προλογίζω κ. Τσίπρα. Είμαι στον τομέα της Υγείας. Συντονίζω κάποια κομμάτια που έχουν να κάνουν με τους δείκτες ποιότητας, την πρόληψη και το πώς θα αλλάξουμε κάποια πράγματα στην κοινωνία», είπε.

Και συμπλήρωσε:

«Ειδικά για το «Προλαμβάνω» είναι ένα καταπληκτικό εργαλείο, αλλά έχει ημερομηνία λήξης. Δεν είναι ένα μόνιμο μέτρο, το οποίο οι πολίτες θα γνωρίζουν ότι μπορούν να χρησιμοποιούν».