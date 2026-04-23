Η ελληνική κυβέρνηση διέψευσε κατηγορηματικά δημοσίευμα της Le Parisien Matin, το οποίο υποστήριζε ότι ο Εμανουέλ Μακρόν σχεδιάζει να προτείνει στην Ελλάδα την αγορά 43 μαχητικών Mirage, με στόχο την αποστολή τους στην Ουκρανία, με αντάλλαγμα την προμήθεια αντίστοιχου αριθμού Rafale, υπό ευνοϊκούς όρους.

Συγκεκριμένα, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι το συγκεκριμένο σενάριο «δεν έχει καμία βάση», τονίζοντας πως τα ελληνικά Mirage 2000 παραμένουν πλήρως επιχειρησιακά.

Σημειώνεται πως η διάψευση έρχεται λίγες ημέρες πριν από την επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου στην Αθήνα, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 24 και 25 Απριλίου.

Το ταξίδι πραγματοποιείται σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο, με την Ελλάδα να προβάλλεται ως παράγοντας σταθερότητας στη δυτική συμμαχία.

Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα, ο Μακρόν θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και θα επισκεφθούν από κοινού τη φρεγάτα «Κίμων», ενώ θα ακολουθήσει συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου και υπογραφή διμερών συμφωνιών.

Αν και το περιεχόμενο των συμφωνιών δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί, εκτιμάται ότι θα κινηθούν στο πλαίσιο περαιτέρω ενίσχυσης της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας–Γαλλίας, που θεμελιώθηκε το 2021 με έμφαση στην άμυνα.

Το επίμαχο δημοσίευμα ανέφερε ότι το Παρίσι εξετάζει μια σύνθετη συμφωνία. Πιο συγκεκριμένα την απόκτηση του ελληνικού στόλου Mirage και την αντικατάστασή του με νέα Rafale, διευκολύνοντας παράλληλα την ενίσχυση της ουκρανικής αεροπορίας. Ωστόσο, το σενάριο αυτό διαψεύδεται επισήμως από την Αθήνα.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι σε στρατιωτικό επίπεδο εξετάζονται τρόποι εκσυγχρονισμού της Πολεμικής Αεροπορίας, με στόχο την ομογενοποίηση του στόλου και τη μείωση του κόστους υποστήριξης, χωρίς ωστόσο να επιβεβαιώνονται τα συγκεκριμένα σενάρια που είδαν το φως της δημοσιότητας.

Σε κάθε περίπτωση, η επικείμενη επίσκεψη Μακρόν αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς δεν περιορίζεται σε τυπικό διπλωματικό επίπεδο, αλλά εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια εμβάθυνσης της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ Αθήνας και Παρισιού, με φόντο τις εξελίξεις στο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον.