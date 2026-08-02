Στη διαγραφή του μέχρι πρότινος εκπροσώπου Τύπου του κόμματoς «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», δημοσιογράφου Θανάση Αυγερινού, προχώρησε η Μαρία Καρυστιανού.

Μεταξύ άλλων, του καταλογίζει «διχαστικές δηλώσεις και συμπεριφορές», που αναδεικνύουν «άδηλο σχέδιο διαβολής και ελέγχου».

Ακολουθεί η ανακοίνωση της Μαρίας Καρυστιανού:

«Οι διχαστικές δηλώσεις και συμπεριφορές του Αθανάσιου Αυγερινού ενάντια στο Κίνημα ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, σε συνδυασμό με σειρά ενεργειών και δημόσιες τοποθετήσεις του, οι οποίες παραβίασαν τη θεμελιώδη αρχή του Κινήματος περί αποκλεισμού συνεργασίας του με κόμματα του πολιτικού συστήματος, υπονομεύουν την ενότητα του Κινήματος, αναδεικνύουν άδηλο σχέδιο διαβολής και ελέγχου του και τον θέτουν εκτός αυτού.

Απευθύνομαι με αγάπη σε όλους τους πολίτες και σας ζητώ να περιφρουρείτε την ενότητα για να μεγαλουργήσει η Κοινότητα των Πολιτών».