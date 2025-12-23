Για συκοφαντίες σε βάρος της, οι οποίες λαμβάνουν χώρο καθημερινά κατηγορεί την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, η βoυλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Μαρία Συρεγγέλα.

Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας υποστηρίζει, σε ανακοίνωση που εξέδωσε, ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου ισχυρίζεται ψευδώς και παρά τις διαψεύσεις στις οποίες η ίδια έχει προβεί, ότι η Καλλιόπη Σεμερτζίδου ήταν συνεργάτιδα της.

Μάλιστα, όπως υποστηρίζει στην ανακοίνωση η κυρία Συρεγγέλα, η υπόθεση θα πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης, καθώς ο δικηγόρος της «ήδη προβαίνει στις νόμιμες ενέργειες προς προστασία της τιμής και της υπολήψεώς μου».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Μαρίας Συρεγγέλα

«Η Ζωή Κωνσταντοπούλου με συκοφαντεί και με εξυβρίζει ανερυθρίαστα καθημερινά.

Ισχυρίζεται ψευδώς ότι ήταν συνεργάτιδά μου η Καλλιόπη Σεμερτζίδου. Έχω κατ’ επανάληψη διαψεύσει την ύπαρξη οποιασδήποτε σχέσης μαζί της. Πάρα ταύτα, η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κωφεύει και εμμένει στις συκοφαντίες.

Ο δικηγόρος μου ήδη προβαίνει στις νόμιμες ενέργειες προς προστασία της τιμής και της υπολήψεώς μου».