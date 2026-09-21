Νέα τροπή στη δημόσια συζήτηση, γύρω από τις «αμαρτωλές» ισορροπίες ανάμεσα στην πολιτική εξουσία και τον επιχειρηματικό κόσμο, δίνει μια ιδιαίτερα αιχμηρή τοποθέτηση του πρώην ευρωβουλευτή, Γιώργου Κύρτσου.

Συγκεκριμένα, μέσα από αναρτήσεις του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, ο πρώην ευρωβουλευτής βάζει στο στόχαστρο αυτό που ο ίδιος περιγράφει ως ένα σύνθετο δίκτυο συμφερόντων, το οποίο φέρεται να αναπτύχθηκε με τις ευλογίες του Μαξίμου και μερίδας του τραπεζικού συστήματος. Στο επίκεντρο των αναρτήσεων αυτών, βρίσκεται η φερόμενη στενή σύνδεση του πρωθυπουργού με τον επιχειρηματία Αλέξανδρο Εξάρχου.

Με λίγα λόγια, επειδή χρειάζονται πάντα δύο για να χορέψουν «Τανγκό», στο επίκεντρο αυτής της υπόθεσης βρίσκεται η τουλάχιστον περίεργη σχέση του ιδίου του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον εν λόγω επιχειρηματία.

Ο Γιώργος Κύρτσος αναπτύσσει τη συλλογιστική του συνθέτοντας ένα ευρύτερο πλέγμα πολιτικής και επιχειρηματικής επιρροής. Στις αναρτήσεις του συνδέει ευθέως τα μεγάλα δημόσια έργα, την πολυσυζητημένη σύμβαση 717 και την πορεία ισχυρών κατασκευαστικών εταιρειών όπως η Aktor, με ένα ευρύτερο πλέγμα πολιτικής και επιχειρηματικής επιρροής.

Παράλληλα, βάζει στο κάδρο τη διαχείριση των κρατικών επιχειρήσεων, τις στρατηγικές επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας, αλλά και τον κρίσιμο χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης.

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα που επικαλείται για να στηρίξει τα επιχειρήματά του, αφορά τις πρόσφατες εξελίξεις στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Όπως επισημαίνει με έμφαση, παρά το γεγονός ότι το ελληνικό δημόσιο διέθεσε τεράστια ποσά για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση της Τράπεζας Αττικής και της Παγκρήτιας, ο έλεγχος του νέου σχήματος της CrediaBank φαίνεται να περνά καθοριστικά στα χέρια ιδιωτών επενδυτών, που διατηρούν στενούς δεσμούς με την πλευρά Εξάρχου.

Φτάνει μάλιστα στο σημείο να υποστηρίξει πως η σχέση Εξάρχου-Μητσοτάκη έχει αποκτήσει πλέον τέτοια ισχύ, που ενδέχεται να οδηγήσει σε έναν εσωτερικό πόλεμο μεταξύ όσων κινούν τα νήματα. Παράλληλα, κάνει λόγο για ορατό κίνδυνο συνολικής αποσταθεροποίησης του συστήματος, ενώ κλείνει την παρέμβασή του με την απόλυτη πεποίθηση πως η πολιτική κάθαρση δεν αποτελεί πια απλώς μια επιλογή, αλλά μια αναπόφευκτη αναγκαιότητα για τη χώρα.

Τα μεγάλα « deals», τα ταξίδια στις ΗΠΑ και οι σχέσεις με το περιβάλλον Τραμπ

Η παρέμβαση του πρώην Ευρωβουλευτή συμπίπτει με την θεματική «διεύρυνση» των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Αλέξανδρου Εξάρχου. Μέσω και της εντυπωσιακά αγαστής σχέσης του με τον Υπουργό «πασπαρτού» και εμπίστου του Μαξίμου, Σταύρου Παπασταύρου, ο επιχειρηματίας ανέλαβε και ως «manager» αλλά και «παραγωγός» του μεγάλου Project της Αλεξανδρούπολης.

Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο εξ Αμερικής, αλλά και από άλλες αγορές, με προσανατολισμό την Ουκρανία και γενικότερα την Κεντρική Ευρώπη. Πρόκειται για ένα πολύ φιλόδοξο σχέδιο, την προώθηση του οποίου όσον αφορά την επικοινωνιακή πολιτική ανέλαβε εξ αρχής η νέα Πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα. Τι ξέρουμε όμως για το project αυτό;

Οι σχέσεις ανάμεσα στον Αλέξανδρο Εξάρχου (επικεφαλής του Ομίλου AKTOR και της Atlantic SEE LNG Trade) και την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο της στενής συνεργασίας μεταξύ ελληνοαμερικανικών επιχειρηματικών και διπλωματικών κύκλων, με επίκεντρο την ενέργεια και τη γεωπολιτική ανάδειξη της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου.

Το Project μεταφοράς LNG και ο ρόλος του Κάθετου Διαδρόμου

Το ενδιαφέρον των ΗΠΑ και των ελληνικών επιχειρηματικών ομίλων επικεντρώνεται στη μεταφορά αμερικανικού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) μέσω της Ελλάδας προς τα Βαλκάνια και την υπόλοιπη Ευρώπη (στον λεγόμενο Κάθετο Διάδρομο).

Ο Όμιλος AKTOR, μέσω πρωτοβουλιών του Αλέξανδρου Εξάρχου, έχει προχωρήσει σε σημαντικές κινήσεις και μακροχρόνιες συμφωνίες για την προμήθεια και διανομή αμερικανικού LNG, ευθυγραμμιζόμενος με τον αμερικανικό στόχο για ενεργειακή απεξάρτηση της Ευρώπης από άλλες πηγές.

Στο πνεύμα αυτό, κρίσιμο ρόλο παίζουν και τα αμερικανικά χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως η DFC (U.S. International Development Finance Corporation), η οποία στηρίζει έργα υποδομών και ενεργειακής ασφάλειας στην περιοχή, ενισχύοντας τη διασύνδεση και τη ροή του LNG.

Η διπλωματική αποστολή των ΗΠΑ στην Αθήνα στηρίζει σταθερά αυτά τα επενδυτικά σχήματα, θεωρώντας τα καίριας σημασίας για τη σταθερότητα και την ενεργειακή διαφοροποίηση ολόκληρης της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Τα Τέμπη, ο Εξάρχου και η Ευρωπαία Εισαγγελέας

Αυτά ως προς τα επικοινωνιακά, διότι οι καταγγελίες Κύρτσου αναφέρονται σε ένα ακόμη θέμα που απασχολεί την ελληνική κοινωνία και αφορά τον θάνατο 57 ανθρώπων στην Τραγωδία των Τεμπών.

Λέει επί λέξη ο πρώην Ευρωβουλευτής:

«1-Η ευρωπαία εισαγγελέας τον έδειξε σαν ένα από τους υπεύθυνους για την καθυστέρηση της σύμβασης 717 που οδήγησε στην τραγωδία των Τεμπών.

Η διαφθορά σκοτώνει, είπε χαρακτηριστικά, η Κοβέσι.

Δικαιοσύνη και Μαξίμου την γράψανε.

Τον βάλανε και στη λίστα των διαπλεκόμενων που πήραν σιδηροδρομικά έργα με απευθείας ανάθεση για λόγους…κατεπείγοντος».

Αλλά ας γυρίσουμε πίσω στον Γιώργο Κύρτσο.

Η πρώτη ανάρτηση του πρώην Ευρωβουλευτή

Στην πρώτη ανάρτηση, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για ενδεχόμενη κερδοσκοπική φούσκα με τις πλάτες της κυβέρνησης που – όπως λέει – «πρόκειται να σκάσει» και να οδηγήσει σε νέα χρεοκοπία αυτή τη φορά μέσω «των καρτέλ των ιδιωτών».

«Μια επικίνδυνη μάχη διαπλεκόμενων συμφερόντων βρίσκεται σε εξέλιξη, με αποκαλύψεις για τον υπερδανεισμό συγκεκριμένων ομίλων. Γιατί είναι επικίνδυνη; Γιατί στηρίζεται σε πραγματικές καταστάσεις και δείχνει ότι το σύστημα Μητσοτάκη μας οδηγεί σε δραματικό αδιέξοδο.

-Οι συστημικές τράπεζες, με 35 δις δημόσιου χρήματος, προκλητικά αφορολόγητα και διάφορες επιδοτήσεις, μοιράζουν δάνεια σε 10-15 μεγάλους “σίγουρους” πελάτες.

-Οι μεγάλοι διαπλεκόμενοι πελάτες των τραπεζών δείχνουν “σίγουροι” γιατί έχουν στη διάθεσή τους το Μαξίμου:

Πάρε εσύ τα διόδια για να έχεις ρευστότητα.

Πάρε ένα ακόμη έργο, μία ακόμη αποζημίωση για καθυστερήσεις με “υπαιτιότητα του Δημοσίου”, ένα ακόμη πριμ επιτάχυνσης.

-Έχουμε και τους μεγαλομετόχους να λεηλατούν τις εταιρίες τους με μερίσματα και χρηματιστηριακές υπεραξίες.

Η μητσοτακική διαπλεκόμενη κερδοσκοπική φούσκα πρόκειται να σκάσει.

Αυτό μας λέει ο πόλεμος συμφερόντων που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η ΝΔ μας χρεοκόπησε μία φορά μέσω του Δημοσίου, τώρα το επιχειρεί ξανά με Μητσοτάκη μέσω των καρτέλ και των ολιγαρχών».

Η δεύτερη ανάρτηση του Γιώργου Κύρτσου και η Τραγωδία των Τεμπών – Πώς η Ευρωπαία Εισαγγελέας «δείχνει» τον Αλέξανδρο Εξάρχου

Η δεύτερη ανάρτηση βάζει στο μικροσκόπιο τη σχέση Μητσοτάκη – Εξάρχου και τις συμβάσεις του Δημοσίου με τις εταιρείες του που – όπως γράφει – έχουν προκαλέσει έναν ανεξέλεγκτο πόλεμο συμφερόντων που κινδυνεύει πλέον να αποσταθεροποιήσει το ίδιο το σύστημα.

«Από όλους τους διαπλεκόμενους ολιγάρχες ξεχωρίζω τον Εξάρχου και τους επενδυτές, τα συμφέροντα των οποίων διαχειρίζεται. Τους ξεπέρασε όλους με τις πλάτες και την ιδιοτέλεια Μητσοτάκη.

Έχουμε και λέμε:

1-Η ευρωπαία εισαγγελέας τον έδειξε σαν ένα από τους υπεύθυνους για την καθυστέρηση της σύμβασης 717 που οδήγησε στην τραγωδία των Τεμπών.

Η διαφθορά σκοτώνει,είπε χαρακτηριστικά,η Κοβέσι.

Δικαιοσύνη και Μαξίμου την γράψανε.

Τον βάλανε και στη λίστα των διαπλεκόμενων που πήραν σιδηροδρομικά έργα με απευθείας ανάθεση για λόγους..κατεπείγοντος.

2-Το Δημόσιο έβαλε τα περισσότερα λεφτά για τη διάσωση της Τράπεζας Αττικής και της Παγκρήτιας, χρεωκοπημένης τράπεζας Εξάρχου και συνεργατών, για να έχει η ομάδα Εξάρχου την πλειοψηφία στο νέο σχήμα, την Credia Bank.

3-Ο Στουρνάρας κάλυψε πλήρως τη διασπάθιση δημόσιου χρήματος υπέρ Εξάρχου, με το «επιχείρημα» ότι η νέα τράπεζα θα εξυπηρετούσε τους..μικρομεσαίους.

Τελικά επεκτάθηκε στη Μάλτα όπου το σύστημα διαφθοράς είναι πιο αδίστακτο από το δικό μας.

Βλέπε δολοφονία Καρουάνα Γκαλίτσια και πανηγυρική αθώωση του διαπλεκόμενου μεγιστάνα που θεωρήθηκε χορηγός των εκτελεστών.

4-Για να αποκτήσουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον τα αλληλοκαρφώματα μεταξύ διαπλεκομένων για υπερχρέωση των επιχειρηματικών ομίλων τους, το σύστημα φρόντισε να τοποθετήσει επικεφαλής στην Credia Bank τη σύζυγό του Εξάρχου, επικεφαλής της Aktor.

5-Με εντολή Μητσοτάκη και υπογραφές Δήμα, η κυβέρνηση “μπουκώνει” την Aktor με αποζημιώσεις καθυστερήσεων «με υπαιτιότητα του Δημοσίου» και πριμ.. επιτάχυνσης εργασιών.

Από το μετρό Θεσσαλονίκης μέχρι την Πάτρα-Πύργος.Εικόνα βιομηχανίας παραγωγής πολιτικού χρήματος.

6-Είναι τόσο ισχυρή η σχέση Εξάρχου-Μητσοτάκη, ώστε ζητήθηκε από τις εταιρίες που πήραν τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), να δώσουν μετά την κατοχύρωση του διαγωνισμού, μεγάλο ποσοστό του έργου και της εκμετάλλευσής του στην Aktor.

7-Με τη μέθοδο της Credia Bank, το Δημόσιο μετατράπηκε σε μέτοχο μειοψηφίας, μέσω της ΔΕΠΑ Εμπορίας, του λεγόμενου κάθετου άξονα για το υγροποιημένο φυσικό αέριο.

Η πλειοψηφία σε Aktor/Εξάρχου με το Μαξίμου να χρησιμοποιεί την επιρροή του, εντός και εκτός Ελλάδας για να βγάλει περισσότερα ο Εξάρχου.

8-Ίδια μέθοδος με Aktor και ΔΕΠΑ Εμπορίας για επενδύσεις σε ΑΠΕ.

9-Η ομάδα Εξάρχου μπήκε με τη βοήθεια του Μαξίμου και στα ΜΜΕ-Action 24 και iefimerida μεταξύ των άλλων-για να υμνεί τον Μητσοτάκη και να βγάζει γκάλοπ με τη μητσοτακική ΝΔ πάνω από το 30%.

Επί Τσίπρα, ο Μητσοτάκης είχε αντίρρηση για την είσοδο του εργολάβου Καλογρίτσα στα ΜΜΕ.

Καλά έκανε και εγώ εκείνη την εποχή εξηγούσα τη θέση της ΝΔ κατά της διαπλοκής Τσίπρα-Καλογρίτσα.

Τώρα περάσαμε στην πολύ πιο χοντρή διαπλοκή Μητσοτάκη-Εξάρχου με τον Μητσοτάκη να κάνει πολύ χειρότερα από αυτά που συνήθιζε να καταγγέλλει επί Τσίπρα.

10-Απ ότι φαίνεται ο Εξάρχου θεωρεί ότι ελέγχει πλήρως τον Μητσοτάκη και πρωταγωνιστεί στον εμφύλιο της διαπλοκής με στόχο ακόμη μεγαλύτερο κομμάτι της “πίτας”.

Είναι τέτοιος ο ζήλος του που κινδυνεύει να αποσταθεροποιήσει το σύστημα. Ας πρόσεχε ο Μητσοτάκης.

Θεωρώ την κάθαρση αναγκαία και πολιτικά αναπόφευκτη».

Η ανάρτηση: