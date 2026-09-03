Από την Κρήτη επέλεξε να δώσει το πολιτικό του στίγμα για τη σημερινή (3/9) ιστορική ημέρα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την Ιδρυτική Διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ στις 3 Σεπτεμβρίου του 1974, ο επικεφαλής της παράταξης πραγματοποιεί κεντρική πολιτική ομιλία στο Ηράκλειο.

Η επετειακή εκδήλωση λαμβάνει χώρα στην πλατεία Ελευθερίας, όπου ο κ. Ανδρουλάκης απευθύνεται στον κόσμο του Κινήματος, τιμώντας την ιστορική διαδρομή του κόμματος και θέτοντας παράλληλα τους πολιτικούς στόχους για την επόμενη μέρα. Η επιλογή της κρητικής πρωτεύουσας για τον φετινό εορτασμό έχει τον δικό της συμβολισμό, καθώς αποτελεί παραδοσιακά ένα ισχυρό προπύργιο για την παράταξη.

Live η ομιλία του Ανδρουλάκη: