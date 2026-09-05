Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Προσθήκη του zougla.gr στην Google

Σε ιδιαίτερα βαρύ κλίμα, το οποίο επισκιάζεται από το τραγικό αεροπορικό δυστύχημα στην Τανάγρα και την απώλεια των δύο πιλότων του F-4 Phantom κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week, πραγματοποιείται η αποψινή ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο, στο πλαίσιο της ΔΕΘ.

Το σοκ από την απώλεια των δύο χειριστών έχει αλλάξει άρδην την ατμόσφαιρα στη συμπρωτεύουσα και για αυτό ο κ. Μητσοτάκης ξεκίνησε την κεντρική του ομιλία κάνοντας ειδική αναφορά στο δραματικό αυτό συμβάν. Παράλληλα, ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού, με εντολή της Νέας Δημοκρατίας ακυρώθηκαν όλες οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις που θα ακολουθούσαν μετά το πέρας της πρωθυπουργικής ομιλίας.

Live η ομιλία:

 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ
20:29
Για κτηνοτρόφους
20:28
Για αγρότες
20:26
Για ελεύθερους επαγγελματίες
20:21
«Η ανάπτυξη πρέπει να αφορά όλους και να είναι δίκαιη»
20:17
Συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής, σε ένα 4ετές ημερολόγιο
20:13
Η ομιλία ξεκίνησε με αναφορά στο δυστύχημα της Τανάγρας
19:39
Το παρόν δίνουν κορυφαία στελέχη της Κυβέρνησης
20:29

Για κτηνοτρόφους

Θα έχουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα πλήρους ανάταξης της κτηνοτροφίας

Τα κοπάδια που χάθηκαν θα ξανασυσταθούν το συντομότερο δυνατό

20:28

Για αγρότες

Μηδέν φόρους στους αγρότες με εισοδήματα έως και 20.000 ευρώ

Αφορά σχεδόν 50.000 παραγωγούς

 

20:26

Για ελεύθερους επαγγελματίες

Η ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικροεπιχειρήσεις

Μειώνουμε τα τεκμήρια στους ελεύθερους επαγγελματίες, καταργώντας τα κριτήρια του κύκλου των εργασιών και του αριθμού προσωπικού

Ωφελούνται πάνω από 155.00 επαγγελματίες

 

20:21

«Η ανάπτυξη πρέπει να αφορά όλους και να είναι δίκαιη»

Η ανάπτυξη πρέπει να αφορά όλους και να είναι δίκαιη

Όλα γύρω μας δηλώνουν ότι ζούμε μια πρωτοφανή μετάβαση

Φέτος στρεφόμαστε σε ολόκληρη τη κοινωνία

20:17

Συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής, σε ένα 4ετές ημερολόγιο

Είναι καιρός η πατρίδα μας να γευθεί τους καρπούς των προσπαθειών της

Θα περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής, με συγκεκριμένες και κοστολογημένες παρεμβάσεις, σε ένα 4ετές ημερολόγιο

Στις συναντήσεις με τους πολίτες ήταν φανερό ότι όλοι νιώθουν πιο ασφαλής

20:13

Η ομιλία ξεκίνησε με αναφορά στο δυστύχημα της Τανάγρας

Κατά την έναρξη της ομιλίας του, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο δυστύχημα στην Τανάγρα εκφράζοντας τη θλίψη του για το συμβάν  «Η θλίψη είναι διάχυτη, η σκέψη μας είναι με τις οικογένειες των δύο πιλότων»

19:39

Το παρόν δίνουν κορυφαία στελέχη της Κυβέρνησης

 

 

Ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης

Ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης

Η Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου

Η Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου

Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως

Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως

Ο Γραμματέας της ΝΔ, Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Ο Γραμματέας της ΝΔ, Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης

 

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #ΔΕΘ #Κυριάκος Μητσοτάκης #ομιλία #πρωθυπουργός