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Σε ιδιαίτερα βαρύ κλίμα, το οποίο επισκιάζεται από το τραγικό αεροπορικό δυστύχημα στην Τανάγρα και την απώλεια των δύο πιλότων του F-4 Phantom κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week, πραγματοποιείται η αποψινή ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο, στο πλαίσιο της ΔΕΘ.

Το σοκ από την απώλεια των δύο χειριστών έχει αλλάξει άρδην την ατμόσφαιρα στη συμπρωτεύουσα και για αυτό ο κ. Μητσοτάκης ξεκίνησε την κεντρική του ομιλία κάνοντας ειδική αναφορά στο δραματικό αυτό συμβάν. Παράλληλα, ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού, με εντολή της Νέας Δημοκρατίας ακυρώθηκαν όλες οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις που θα ακολουθούσαν μετά το πέρας της πρωθυπουργικής ομιλίας.

Live η ομιλία: