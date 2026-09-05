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Σε ιδιαίτερα βαρύ κλίμα, το οποίο επισκιάζεται από το τραγικό αεροπορικό δυστύχημα στην Τανάγρα και την απώλεια των δύο πιλότων του F-4 Phantom κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week, πραγματοποιείται η αποψινή ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο, στο πλαίσιο της ΔΕΘ.
Το σοκ από την απώλεια των δύο χειριστών έχει αλλάξει άρδην την ατμόσφαιρα στη συμπρωτεύουσα και για αυτό ο κ. Μητσοτάκης ξεκίνησε την κεντρική του ομιλία κάνοντας ειδική αναφορά στο δραματικό αυτό συμβάν. Παράλληλα, ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού, με εντολή της Νέας Δημοκρατίας ακυρώθηκαν όλες οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις που θα ακολουθούσαν μετά το πέρας της πρωθυπουργικής ομιλίας.
Live η ομιλία:
Για κτηνοτρόφους
Θα έχουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα πλήρους ανάταξης της κτηνοτροφίας
Τα κοπάδια που χάθηκαν θα ξανασυσταθούν το συντομότερο δυνατό
Για αγρότες
Μηδέν φόρους στους αγρότες με εισοδήματα έως και 20.000 ευρώ
Αφορά σχεδόν 50.000 παραγωγούς
Για ελεύθερους επαγγελματίες
Η ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικροεπιχειρήσεις
Μειώνουμε τα τεκμήρια στους ελεύθερους επαγγελματίες, καταργώντας τα κριτήρια του κύκλου των εργασιών και του αριθμού προσωπικού
Ωφελούνται πάνω από 155.00 επαγγελματίες
«Η ανάπτυξη πρέπει να αφορά όλους και να είναι δίκαιη»
Η ανάπτυξη πρέπει να αφορά όλους και να είναι δίκαιη
Όλα γύρω μας δηλώνουν ότι ζούμε μια πρωτοφανή μετάβαση
Φέτος στρεφόμαστε σε ολόκληρη τη κοινωνία
Συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής, σε ένα 4ετές ημερολόγιο
Είναι καιρός η πατρίδα μας να γευθεί τους καρπούς των προσπαθειών της
Θα περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής, με συγκεκριμένες και κοστολογημένες παρεμβάσεις, σε ένα 4ετές ημερολόγιο
Στις συναντήσεις με τους πολίτες ήταν φανερό ότι όλοι νιώθουν πιο ασφαλής
Η ομιλία ξεκίνησε με αναφορά στο δυστύχημα της Τανάγρας
Κατά την έναρξη της ομιλίας του, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο δυστύχημα στην Τανάγρα εκφράζοντας τη θλίψη του για το συμβάν «Η θλίψη είναι διάχυτη, η σκέψη μας είναι με τις οικογένειες των δύο πιλότων»
Το παρόν δίνουν κορυφαία στελέχη της Κυβέρνησης