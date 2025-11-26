Η Καλλιόπη Σεμερτζίδου, που έγινε γνωστή στο πανελλήνιο ως η «αγρότισσα με τη Ferrari» καταθέτει σήμερα στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το όνομά της έχει εμπλακεί στο σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων και η ίδια δίνει σήμερα εξηγήσεις για το θέμα. «Δεν φταίω ούτε εγώ ούτε η οικογένειά μου» είπε πριν λίγο και πρόσθεσε «έχω μόνο ένα μηχανάκι, σκουτεράκι, στο όνομά μου».

Η ίδια ισχυρίζεται ότι παραιτήθηκε από την κομματική της ιδιότητα για να μην φέρει σε δύσκολη θέση την ΝΔ, μετά την εμπλοκή του ονόματός της στο σκάνδαλο.

Η επιστολή της παραίτησης από τη ΝΔ

«Το τελευταίο διάστημα εγώ και η οικογένειά μου βρισκόμαστε στο επίκεντρο άδικης και στοχευμένης επίθεσης, με ψευδείς και συκοφαντικές αναφορές σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δημοσιεύματα. Όλα αυτά δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και πλήττουν άδικα την προσωπική και επαγγελματική μας εικόνα. Δεν είμαστε εμπλεκόμενοι σε καμία υπόθεση που ελέγχεται από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες», ανέφερε στην επιστολή παραίτησής της από τη θέση της συντονίστριας Κοινοτικών Πόρων και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας στη γραμματεία Αγροτικών Φορέων της Νέας Δημοκρατίας, τον περασμένο Αύγουστο, η Καλλιόπη Σεμερτζίδου.

Οι κατασχέσεις σε Ferrari και Porsche

Tο προηγούμενο διάστημα, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος δέσμευσε 11 ακίνητα, αγροτεμάχια και οικόπεδα, και πολυτελή οχήματα, που ανήκουν στην ίδια και την οικογένειά της: μία Ferrari, μία Porsche, καθώς και ακόμη 30 αυτοκίνητα τα οποία είχαν ενοικιαστεί και αξιοποιούνταν εμπορικά.

Το πόρισμα που διαβιβάστηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναφέρεται σε σοβαρά αδικήματα, μεταξύ των οποίων απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ζητώντας να διερευνηθεί εάν και σε ποιο βαθμό τελέστηκαν από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Παράλληλα, ζητήθηκε από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες να ελέγξουν και το υπόλοιπο ποσό —περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ— ώστε να διαπιστωθεί εάν η είσπραξή του έγινε με τη χρήση πλαστών ή εικονικών τιμολογίων.

Δείτε live την κατάθεσή της στην Εξεταστική Επιτροπή: