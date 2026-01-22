Άμεσα απάντησε στους ισχυρισμούς του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου, ο Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως κ. Άνθιμος.

Ο κ. Βελόπουλος υποστήριξε ότι η ακριτική Μητρόπολη κληρονομεί ακίνητα από πιστούς και εν συνεχεία τα πουλάει σε Τούρκους και Βούλγαρους, δήλωση που προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Ιεράρχη.

Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, κατά τη συζήτηση για τον πρωτογενή τομέα, ανέφερε πως «η Ελλάδα αλλάζει ιδιοκτήτη», κατονομάζοντας την Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης. Συνέκρινε μάλιστα την κατάσταση με την Τουρκία, όπου, όπως σημείωσε, απαγορεύεται σε Έλληνες να αγοράσουν ακίνητα κοντά στα σύνορα.

Ειδικότερα ο κ. Βελόπουλος δήλωσε απευθυνόμενος στην Κυβέρνηση: «[…]Η Ελλάδα αλλάζει ιδιοκτήτη και στην παραγωγή τροφίμων και στην εστίαση. Και δεν είναι μόνον αυτό. H Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης κληρονομεί από πιστούς ακίνητα και στην συνέχεια τα πουλάει σε Βούλγαρους και σε Τούρκους. Πηγαίνετε εσείς να αγοράσετε σπίτι στην Τουρκία. Δεν επιτρέπεται σε Έλληνα να αγοράσει ακίνητο στην Τουρκία, και δη κοντά στα σύνορα με την Ελλάδα».

Ο Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως, με ανακοίνωσή του, διέψευσε κατηγορηματικά τα περί πωλήσεων σε Τούρκους. Διευκρίνισε πως οι εκποιήσεις ακινήτων της Ιεράς Μονής Μάκρης και της Ενορίας της Αγίας Αναστασίας πραγματοποιήθηκαν το 2017 και το 2019, μέσω δημόσιων διαγωνισμών και βάσει του Κανονισμού της Ιεράς Συνόδου. Ξεκαθάρισε, δε, ότι οι αγοραστές ήταν Ορθόδοξοι Χριστιανοί, πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, ο κ. Άνθιμος άσκησε έντονη κριτική στον κ. Βελόπουλο, κάνοντας λόγο για «μικροκομματική και αναθεωρητική ρωσοφιλία» και «ορθόδοξη χριστεμπορία».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρούπολης:

«Περί της πωλήσεως ακινήτου, της Ιεράς Μονής Μάκρης και της Ενορίας της Αγίας Αναστασίας, σε Ορθοδόξους Χριστιανούς πολίτες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, ενημερώνουμε ότι πραγματοποιήθηκαν βάσει του ισχύοντος Κανονισμού εκποιήσεων της Ιεράς Συνόδου και με δημόσιο διαγωνισμό κατά τα ανύποπτα έτη 2017 το πρώτο και 2019 το δεύτερο. Περί του χαρακτηρισμού της πράξεως αυτής ως “αντεθνικής”, ο Μητροπολίτης μας κ. Άνθιμος εκφράζει την λύπη του, διότι δυστυχώς δικαιώθηκε ο φόβος του για τον επιχειρούμενο διχασμό της τοπικής και της ευρύτερης κοινωνίας μας, τόσο από τον βουλευτή μας, του συγκεκριμένου Κόμματος, όσο και από τον πάτρωνα Αρχηγό του. Η μικροκομματική και αναθεωρητική ρωσοφιλία, καθώς και η “ορθόδοξη” χριστεμπορία, ακόμα και όταν εκφράζονται από το βήμα της Βουλής, δεν μπορούν να λασπώσουν την πορεία και την αγωνία του “γέννημα θρέμμα” Μητροπολίτου για τον τόπο μας. Ούτε μπορούν να αμφισβητηθούν από τυχάρπαστα κοσμοθεωρητικά και υβριδικά πολιτικά φαινόμενα, περί των οποίων θα επανέλθουμε συστηματικότερα».