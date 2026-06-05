Με μία ανάρτησή του στο Χ, ο εκπρόσωπος του ουκρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Γκεόργκι Τίχι, ζητά συγνώμη από την Ελλάδα για το θαλάσσιο drone που βρέθηκε κοντά στη Λευκάδα.

Ο ίδιος στην ανάρτησή του εκφράζει την ευγνωμοσύνη του προς την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό για την «σταθερή υποστήριξη» προς τη χώρα του και αποδίδει το γεγονός στη «ρωσική επιθετικότητα».

Να σημειωθεί ότι πριν δύο ημέρες η Ελλάδα είχε καταθέσει διάβημα προς την Ουκρανία για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Αναλυτικά, αναφέρει στην ανάρτησή του:

«Μετά το περιστατικό με το θαλάσσιο drone που βρέθηκε κοντά στο ελληνικό νησί της Λευκάδας, η ουκρανική πλευρά εκφράζει την ευγνωμοσύνη της προς την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό για τη σταθερή υποστήριξή τους προς τη χώρα μας, από τις πρώτες κιόλας ημέρες της εισβολής πλήρους κλίμακας της Ρωσίας. Η Ουκρανία εκτιμά βαθύτατα τις φιλικές της σχέσεις με την Ελλάδα.

Καθώς οι τρέχουσες προκλήσεις για τη διεθνή και την περιφερειακή ασφάλεια —ιδιαίτερα η ασφάλεια στη θάλασσα και οι δραστηριότητες του «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας— αποτελούν κοινό προβληματισμό τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Ουκρανία, η Ουκρανία τονίζει τη δέσμευσή της στους κανόνες του διεθνούς δικαίου και στις αρχές της ασφάλειας της πολιτικής ναυσιπλοΐας, επισημαίνοντας το ενδιαφέρον της για την πρόληψη παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.

Following the incident involving a sea drone found near the Greek island of Lefkada, the Ukrainian side expresses its gratitude to Greece and the Greek people for their steadfast support of our country since the very first days of Russia’s full-scale invasion. Ukraine highly… — Heorhii Tykhyi (@SpoxUkraineMFA) June 5, 2026

Στο πλαίσιο αυτό, η ουκρανική πλευρά εκφράζει τη συγνώμη της για το περιστατικό, υπογραμμίζοντας ότι αυτό υπήρξε αποτέλεσμα συγκυριών που προκλήθηκαν από τη συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας.

Η ουκρανική πλευρά είναι πεπεισμένη ότι το εν λόγω περιστατικό, όπως και αντίστοιχα συμβάντα σε άλλες περιοχές, αποδεικνύει ότι η συνεχιζόμενη επιθετικότητα της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας συνιστά απειλή όχι μόνο για τη χώρα μας, αλλά και για τα γειτονικά φιλικά κράτη, την Ευρώπη και τον κόσμο γενικότερα.

Η Ουκρανία παραμένει προσηλωμένη, μαζί με την Ελλάδα, στην περαιτέρω εμβάθυνση των φιλικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών μας και στην ανάπτυξη ενός εποικοδομητικού διαλόγου σε όλους τους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος».