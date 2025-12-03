Φωτογραφίες «Ζούγκλας»: Νίκος Χριστοφάκης

Ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, παρουσιάζει απόψε το βιβλίο του, με τίτλο «Ιθάκη», σε μια εκδήλωση με ελεύθερη είσοδο στο θέατρο «Παλλάς».

Από νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης, 3 Δεκεμβρίου, πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί στη Βουκουρεστίου 5, προκειμένου να δώσει το παρών. Οι πόρτες του θεάτρου άνοιξαν στις 17:30 και έκλεισαν ακριβώς μια ώρα μετά (στις 18:30), διότι γέμισε ο χώρος.

Η οδός είχε κλείσει από τις 17:00, λόγω της κοσμοσυρροής. Την παρουσίαση παρακολουθούν πολλά νυν και πρώην μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και η Νέα Αριστερά.

Δείτε live την εκδήλωση:

Η άφιξη του Αλέξη Τσίπρα

O Αλέξης Τσίπρας έφτασε στο «Παλλάς» στις 19:20 και καταχειροκροτήθηκε.

Το πρόγραμμα της παρουσίασης

Πριν από τον ίδιο θα μιλήσουν τέσσερα πρόσωπα: η Ιωάννα Λαλιώτου, Καθηγήτρια Σύγχρονης Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ο Αντώνης Λιάκος, Ιστορικός – Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, η Ευγενία Φωτονιάτα, Συντονίστρια του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα, Δρ. Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και ο Γιώργος Χουλιαράκης, Δρ. Οικονομολόγος, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών (2015-2019). Όλοι συνεργάτες και στελέχη του Ινστιτούτου Τσίπρα.

Την παρουσίαση και τον συντονισμό της εκδήλωσης έχουν αναλάβει οι δημοσιογράφοι Μαρία Νικόλτσιου και Αντώνης Αντζολέτος.

Τα θέματα που αναμένεται να καλύψει η εκδήλωση

Σύμφωνα με πληροφορίες από το γραφείο του, ο κ. Τσίπρας αναμένεται να εξαπολύσει «ολομέτωπη επίθεση κατά της κυβέρνησης. Θα αναλύσει την πολιτική, οικονομική και κοινωνική κατάσταση. Θα περιγράψει με μελανά χρώματα τις επιλογές της κυβέρνησης, που έχουν οδηγήσει συνολικά τη χώρα σε αδιέξοδο».

Αναμένεται ακόμη να πει ότι «η οικονομία πορεύεται με τις παλιές συνταγές, που μας έριξαν στα βράχια με αποτέλεσμα να συσσωρεύεται “προκλητικός πλούτος σε λίγα χέρια”. Με όρους ανισότητας και κερδοσκοπίας και με ένα στρεβλό παραγωγικό μοντέλο, το ίδιο με αυτό που μας οδήγησε στην κρίση».

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να τονίσει ότι η συγγραφή της «Ιθάκης» αποτελεί ένα ακόμη μήνυμα πως δεν θα εγκαταλείψουμε αμαχητί τη διεκδίκηση της ιστορικής αλήθειας και της μνήμης. Επιπλέον, θα υπογραμμίσει ότι η ιστορία δεν αποτελεί μονοπώλιο όσων θεωρούν τους εαυτούς τους νικητές.

Στη συνέχεια, θα αναφερθεί στην εκτεταμένη δημοσιότητα και επίδραση του βιβλίου μετά την κυκλοφορία και θα σημειώσει ότι με όσα παραθέτει και αποκαλύπτει, μπορεί να υπερασπιστεί και τον εαυτό του και την αλήθεια.

Παράλληλα, όπως αναφέρει το γραφείο του, θα επιτεθεί σε αυτούς που οδήγησαν την χώρα στα Μνημόνια. Συγκεκριμένα: «Σε εκείνους που χρεοκόπησαν τη χώρα και την παρέδωσαν στο έλεος των δανειστών, εκτίναξαν την ανεργία στο 27%, κατέστρεψαν το ένα τέταρτο της οικονομίας, κατάργησαν το δέκατο τρίτο και το δέκατο τέταρτο μισθό στο Δημόσιο, κατάργησαν τη δέκατη τρίτη και τη δέκατη τέταρτη σύνταξη, βούλιαξαν στη ντροπή του “Γερούν Γερά” και του “Βάστα Σόιμπλε” όταν η κοινωνία αιμορραγούσε, και τώρα μας ζητούν το λόγο».

Ο πρώην πρωθυπουργός θα δηλώσει επίσης περήφανος για όλα όσα η δική του κυβέρνηση προσπάθησε και πέτυχε, «για την αποφασιστικότητα, την εντιμότητα, την ανιδιοτέλεια της διαδρομής». «Υπερήφανος γιατί φτάσαμε τελικά στην Ιθάκη». Υπερήφανος διότι, όπως θα επισημάνει, «εμείς πετύχαμε εκεί όπου αυτοί αποτύχανε δις».

Επιπλέον, ο κ. Τσίπρας θα υπογραμμίσει ότι παρέδωσε το 2019 μια χώρα στην οποία «οι θυσίες του λαού δεν έγιναν απευθείας αναθέσεις, δεν έγιναν καταθέσεις σε φορολογικούς παράδεισους, και εκατομμύρια παρκαρισμένα σε θολές εταιρείες offshore» και θα μιλήσει για την επιτακτική ανάγκη να προχωρήσουμε ως χώρα και ως κοινωνία με μια άλλη νοοτροπία, μια άλλη συλλογική κουλτούρα.

Τέλος, θα κάνει λόγο για «την ανάγκη ριζικής αναδιάταξης ώστε να επιστρέψουν οι πολίτες στην πολιτική. Την ανάγκη μιας συλλογικής αντίστασης στην απολυταρχία της ολιγαρχίας και της κλεπτοκρατίας, που σήμερα μας κυβερνά».

Δείτε φωτογραφίες από την είσοδο του θεάτρου: