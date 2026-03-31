Την ανάληψη της προεδρίας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς από τη βουλευτή Φλώρινας, Πέτη Πέρκα, ανακοίνωσε επισήμως η Βουλή, έπειτα από την παραίτηση του Αλέξη Χαρίτση. Η σχετική απόφαση ελήφθη από τα μέλη της ΚΟ και γνωστοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της Συνεδρίασης της Ολομέλειας.

Την ανακοίνωση έκανε ο ΣΤ’ αντιπρόεδρος της Βουλής, Γιώργος Λαμπρούλης, ενημερώνοντας το Σώμα, για την αλλαγή στη σύνθεση της ηγεσίας της κοινοβουλευτικής ομάδας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιλογή της κ. Πέρκα έγινε σε κλίμα συναίνεσης, με στόχο τη διατήρηση της συνοχής και τη συνέχιση της πολιτικής παρουσίας του κόμματος στη Βουλή.

Η Πέτη Πέρκα, μηχανικός στο επάγγελμα και με εμπειρία σε θέματα υποδομών και ενέργειας, έχει διατελέσει ενεργό μέλος του Κοινοβουλίου τα τελευταία χρόνια, συμμετέχοντας σε σημαντικές Επιτροπές. Η ανάληψη της νέας της θέσης έρχεται σε μια περίοδο αναδιάταξης για τη Νέα Αριστερά, η οποία επιδιώκει να ενισχύσει τον κοινοβουλευτικό της ρόλο και να διαμορφώσει πιο σαφή πολιτική ταυτότητα.