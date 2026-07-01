Τη βαθιά τους θλίψη για τον θάνατο του ιδρυτή και προέδρου της Ένωσης Κεντρώων, Βασίλη Λεβέντη, εξέφρασαν η πολιτειακή και η πολιτική ηγεσία της χώρας, εξαίροντας την πολυετή και ιδιαίτερη παρουσία του στη δημόσια ζωή.

Η ανακοίνωση του Προέδρου της Δημοκρατίας

Τα ειλικρινή του συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους συνεργάτες του εκλιπόντος εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.

Στην επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε η Προεδρία της Δημοκρατίας αναφέρεται:

«Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας, πληροφορηθείς τον θάνατο του ιδρυτή και Προέδρου της Ένωσης Κεντρώων Βασίλη Λεβέντη, εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους οικείους και τους συνεργάτες του».

Το μήνυμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη

Με δημόσια ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αποχαιρέτησε τον Βασίλη Λεβέντη, χαρακτηρίζοντάς τον ως μια ξεχωριστή και αυθεντική προσωπικότητα της ελληνικής πολιτικής σκηνής, η οποία ξεχώρισε για το πάθος με το οποίο υποστήριζε τις θέσεις της.

«Με θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Βασίλη Λεβέντη. Υπήρξε μια ξεχωριστή προσωπικότητα στη δημόσια ζωή, με τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Μια παρουσία που υπηρέτησε τις απόψεις του με πάθος επί δεκαετίες» αναφέρει στην ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός.

Η ανάρτηση του πρωθυπουργού

«Με θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Βασίλη Λεβέντη. Υπήρξε μια ξεχωριστή προσωπικότητα στη δημόσια ζωή, με τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Μια παρουσία που υπηρέτησε τις απόψεις του με πάθος επί δεκαετίες. Στην οικογένεια και τους φίλους του εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια».