Την αμέριστη συμπαράσταση του Τελ Αβίβ προς την Αθήνα στο ζήτημα του τουρκολιβυκού μνημονίου εξέφρασε η Πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, Πνινάτ Γιανάι (Pninat Yannay). Η Ισραηλινή διπλωμάτης καταδίκασε τις ενέργειες της Άγκυρας και της Τρίπολης, ξεκαθαρίζοντας πως η μεταξύ τους συμφωνία δεν έχει καμία νομική ισχύ, εγκυρότητα ή νομιμότητα.

Η κα Γιανάι αποδοκίμασε έντονα τη μεθόδευση των δύο χωρών, τονίζοντας πως η οριοθέτηση που επιχειρούν «αγνοεί τα κυριαρχικά δικαιώματα των ελληνικών νησιών». Αναφερόμενη στη σταθερή στάση της χώρας της, σημείωσε χαρακτηριστικά: «Το Ισραήλ σέβεται ακλόνητα την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, καθώς και τις αρχές του διεθνούς δικαίου».

Σε εκτενή ανάρτησή της στα social media, η Πρέσβης του Ισραήλ προχώρησε σε πλήρη αποδόμηση του μνημονίου, υπογραμμίζοντας:

«Στο πλαίσιο της θαλάσσιας συμφωνίας μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης, οι δύο χώρες επιχείρησαν να καθορίσουν θαλάσσια σύνορα, αγνοώντας ταυτόχρονα τα θαλάσσια δικαιώματα των ελληνικών νησιών, συμπεριλαμβανομένης της Κρήτης και της Ρόδου — δύο πανέμορφων νησιών όπου πολλοί Ισραηλινοί αγαπούν να περνούν τις διακοπές τους.

Το Ισραήλ καταδικάζει έντονα τη συμφωνία αυτή και θεωρεί ότι στερείται νομικής βάσης, εγκυρότητας και νομιμοποίησης.

Το Ισραήλ σέβεται απολύτως την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, καθώς και τις αρχές του διεθνούς δικαίου. Καμία συμφωνία μεταξύ δύο χωρών δεν μπορεί να υπονομεύσει τα νόμιμα δικαιώματα μιας τρίτης χώρας».