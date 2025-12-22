Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο αποφάσισε να εξετάσει, κατά προτεραιότητα, την προσφυγή του Νίκου Ανδρουλάκη για τη μη συμμόρφωση της απόφασης του ΣτΕ να ενημερωθεί επισήμως για την υπόθεση των υποκλοπών.

Την ενημέρωση για την εξέλιξη αυτή έκανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής κατά τη διάρκεια εορταστικός γεύματος με δημοσιογράφους.

Ο κ. Ανδρουλάκης είπε ακόμη ότι το ΕΔΑΔ έδωσε προθεσμία στην ελληνική κυβέρνηση μέχρι 16 Φεβρουαρίου να παράσχει σχετικές εξηγήσεις.