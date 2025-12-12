Ο Κυριάκος Πιερρακάκης, υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και νέος πρόεδρος του Eurogroup, έφτασε στην Ολομέλεια της Βουλής λίγο πριν τις 19:30, προκειμένου να τοποθετηθεί στη συζήτηση για το νομοσχέδιο που αφορά την κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού του 2026.

Μετά τη χθεσινή του εκλογή σε πρόεδρος του Eurogroup, η υποδοχή του ήταν ιδιαίτερα θερμή. Στην είσοδο του Κοινοβουλίου περίμεναν βουλευτές της συμπολίτευσης, καθώς και υπάλληλοι της Βουλής και της Γραμματείας του Προέδρου της Βουλής, οι οποίοι έσπευσαν να του εκφράσουν τα συγχαρητήριά τους για την επιτυχία του.

Εν συνεχεία, ο κ. Πιερρακάκης μπήκε στην αίθουσα της Ολομέλειας, όπου οι βουλευτές της ΝΔ σηκώθηκαν όρθιοι και τον χειροκρότησαν για αρκετή ώρα. Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας ευχαρίστησε τους συναδέλφους του, που φώναζαν «Μπράβο, μπράβο!», «Συγχαρητήρια!», «Άξιος!».

Ανεβαίνοντας στο Βήμα, ξεκίνησε την ομιλία του επί του κρατικού προϋπολογισμού με αναφορά στις στιγμές που έζησε στις Βρυξέλλες κατά την εκλογή του. Έκανε λόγο για μια «τιμή και νίκη της πατρίδας», που γνώρισε δυσκολίες και μέρα με τη μέρα ξανακερδίζει την εμπιστοσύνη της Ευρώπης.

«Είναι πρωτίστως νίκη της πατρίδας που γνώρισε δυσκολίες και κρίσεις. Ακόμη και η παραμονή της Ελλάδας στην ευρωζώνη βρέθηκε υπό αμφισβήτηση εν μέσω πειραμάτων», όπως ανέφερε αρχικά.

Έπειτα, είπε πως χθες (11/12) είχε στο πλευρό του εικόνες «ανθρώπων που γονάτισαν στην κρίση, που σηκώθηκαν όρθιοι και Ελλήνων που χρειάστηκε να φύγουν από την Ελλάδα», «του πρωθυπουργού που έκανε τη διαφορά», των προκατόχων του, αλλά και του οικονομικού επιτελείου.

Πρόσθεσε ότι «αυτό που συνέβη χθες δεν είναι μόνο από ένα κόμμα και μια παράταξη» και περιέγραψε τα «στοιχήματα που πρέπει να κερδηθούν και τους πολίτες που πρέπει να στηριχτούν».

Όσον αφορά τον προϋπολογισμό του 2026, είπε πως «δεν είναι το τέλος της διαδρομής, είναι το θεμέλιο της επόμενης φάσης».