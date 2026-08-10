Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης παραχώρησε μια συνέντευξη στο ειδησεογραφικό μέσο Breitbart και μίλησε για την αυστηροποίηση της μεταναστευτικής πολιτικής σε Ελλάδα και Ευρώπη, αλλά και για τον καθοριστικό ρόλο που έπαιξε σε αυτό η επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Το Breibart είναι ένα μέσο όχι ευρέως γνωστό, ούτε και πολύ αξιόπιστο, αλλά πρόκειται για έναν αμερικανικό ιστότοπο της υπερσυντηρητικής πτέρυγας του κινήματος MAGA, ο οποίος ιδρύθηκε από τον σχολιαστή Andrew Breitbart το 2007. Πολλές φορές έχει κατηγορηθεί για προπαγάνδα και υποστήριξη προς τον Τραμπ.

Πέρα από τα παραπάνω, το περιεχόμενό του έχει χαρακτηριστεί και ως μισογυνικό, ξενοφοβικό και ρατσιστικό από διάφορους ακαδημαϊκούς και δημοσιογράφους.

Διαβάστε όλη την συνέντευξη του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου εδώ.

Ο Θάνος Πλεύρης του μίλησε με πολύ καλά λόγια για τον Αμερικανό Πρόεδρο, τόσο πολύ, που εκείνος με τη σειρά του, αναδημοσίευσε στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα Truth Social τη συνέντευξη του Έλληνα Υπουργού.

Ειδικότερα, ο κ. Πλεύρης ανέφερε πως είναι μεγάλος «θαυμαστής του Ντόναλντ Τραμπ», εκθειάζοντας την πολιτική και τις δράσεις που έχει λάβει για την παράτυπη μετανάστευση.