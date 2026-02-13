«Αέναη» είναι η κόντρα της Ζωής Κωνσταντοπούλου με τον Άδωνι Γεωργιάδη.

Η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατήγγειλε παρακράτος με μήνυμα που έστειλε στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και ζήτησε ακόμη και ην παραίτηση του Υπουργού Υγείας. Δημοσιοποίησε αυτή της την κίνηση μέσω ανάρτησής της στα κοινωνικά δίκτυα.

Η νέα κόντρα μεταξύ Ζωής και Άδωνι ξεκίνησε το απόγευμα της Πέμπτης στη Βουλή, κατά τη διάρκεια της συζήτησης επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας», κατα την οποία αντάλλαξαν βαρύτατους χαρακτηρισμούς.

Μετά, λοιπόν, τους βαρύτατους αυτούς χαρακτηρισμούς, η Κωνσταντοπούλου προχώρησε σε μήνυσε εις βάρος του Γεωργιάδη και απευθύνθηκε με μήνυμα της στο Υπουργό Προστασίας του Πολίτη.

«Πρόκειται για ευθεία αμφισβήτηση της νομιμότητας, της διάκρισης των εξουσιών και της ίδιας της δημοκρατικής λειτουργίας του κράτους» επισημαίνει, μεταξύ άλλων, και ζητά από τον κο Χρυσοχοΐδη, να καλέσει τον κ. Γεωργιάδη να παραιτηθεί ή να παραιτηθεί ο ίδιος.

Το μήνυμα:

Έπειτα, ο Υπουργός Υγείας δήλωσε μέσω του προσωπικού του προφίλ στο Χ ότι έμαθε από αστυνομικό για τη μήνυση που επέβαλλε σε βάρος.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Επειδή ένας αστυνομικός φίλος μου την είδε ή του είπαν συνάδελφοί του, γελώντας, ότι εμφανίστηκε με περιβολή ύπνου, κοινώς robe de chambre, στο Αστυνομικό Τμήμα στις 23:51 για να μου κάνει μήνυση και έγινε ρεζίλι, πρέπει να παραιτηθεί ο Χρυσοχοΐδης»…

Δείτε την ανάρτηση:

Τέλος, ακολούθησε και νέα απάντηση του Άδωνι Γεωργιάδη σε συνέντευξη που παραχώρησε το βράδυ της Πέμπτης σε τηλεοπτικό σταθμό. Ο Υπουργός Υγείας αναφέρθηκε στη σημερινή κόντρα στη Βουλή, τονίζοντας ότι είναι «καθήκον» του να αντιμετωπίσει «το bullying», ενώ επανέλαβε την πρόθεσή του να κάνει μήνυση στη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Είναι καθήκον μου να το αντιμετωπίσω και για αυτό θα καταθέσω μήνυση», ενώ για το επίμαχο περιστατικό που αφορά την ενημέρωση που δέχθηκε από τον αστυνομικό ανέφερε: «Ένας αστυνομικός που άκουσε για την μήνυση, γιατί έγινε σούσουρο μου έστειλε μήνυμα στο κινητό μου, “υπουργέ να σου πω να γελάσεις”. Τον πήρα τηλέφωνο του λέω “τι έγινε” και μου περιέγραψε όλη τη σκηνή που είναι κωμική, είναι κωμωδία. Μπήκε με μία ρόμπα μέσα, έτσι μου την περιέγραψαν, από τον ύπνο. Μπήκε μέσα στις 12 παρά 9 λεπτά το βράδυ με μία ρόμπα για να καταθέσει μήνυση. Προφανώς κοιμόταν και με είδε στον ύπνο της, δεν μπορεί να εξηγηθεί διαφορετικά» τόνισε σχετικά με την ανάρτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Δείτε το σχετικό βίντεο: