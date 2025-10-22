Με μήνυμά της προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, έκλεισε την τοποθέτησή της σχετικά με την κυβερνητική τροπολογία για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, επισημαίνοντας ότι θα συμβάλει στην υπεράσπιση της Δημοκρατίας κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων της 28ης Οκτωβρίου.

Όπως ανακοίνωσε, την ημέρα της μαθητικής παρέλασης θα παραστεί μαζί με παιδιά και συγγενείς στο χώρο του Μνημείου, αντιδρώντας στην τροπολογία που χαρακτηρίζει «αντισυνταγματική».

«Μας έχει καλέσει ο δήμαρχος όλους τους πολιτικούς αρχηγούς», τόνισε η κ. Κωνσταντοπούλου, προσθέτοντας:

«Θα είμαστε εκεί προς ανυπακοή σε αυτή την αντισυνταγματική τροπολογία. Δεν ξέρω εάν θέλει να μας συλλάβει ο κ. Μητσοτάκης, εάν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σπεύσει να εκδώσει ΦΕΚ».

Με την τοποθέτησή της, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα στην κυβέρνηση, ενόψει των εκδηλώσεων της εθνικής εορτής.