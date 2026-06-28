Την παραίτησή της από τη θέση της Αντιπροέδρου, καθώς και από μέλος του κόμματος «ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ», ανακοίνωσε με μια γραπτή δήλωση η βουλευτής Πέλλας, Θεοδώρα Τζάκρη, εξαπολύοντας σφοδρά βέλη κατά του Στέφανου Κασσελάκη, καταγγέλλοντας ιδεολογική μετάλλαξη της παράταξης.

Η κυρία Τζάκρη ξεκινά τη δήλωσή της υπογραμμίζοντας τη σταθερότητα της πολιτικής της ταυτότητας, σε μια εποχή που, όπως αναφέρει, οι συνθήκες θολώνουν τις διαδρομές πολλών πολιτικών προσώπων, επισημαίνει ότι για περισσότερα από 30 χρόνια υπηρετεί με συνέπεια τις ίδιες αρχές, μαχόμενη απέναντι σε κάθε ακροδεξιά, δεξιά και νεοφιλελεύθερη πολιτική, σημειώνει ότι η προσωπική της πυξίδα, τόσο στις συμφωνίες όσο και στις διαφωνίες της, έδειχνε σταθερά προς την κατεύθυνση του πατριωτικού σοσιαλισμού και υπενθυμίζει ότι αυτή ακριβώς η συνέπεια είναι ο λόγος που ο λαός της Πέλλας την τιμά εκλέγοντάς τη ως κοινοβουλευτική του εκπρόσωπο επί 23 συνεχή έτη.

Οι αιχμές για «αρχηγικό κόμμα»

Η βουλευτής αναφέρεται στην περίοδο ίδρυσης του φορέα, εκφράζοντας την πλήρη απογοήτευσή της για τη σημερινή του εξέλιξη:

«Όταν αποφασίσαμε με τον Στέφανο Κασσελάκη, συναδέλφους βουλευτές και χιλιάδες μέλη να προχωρήσουμε στην δημιουργία ενός Κινήματος για να διασώσουμε την τιμή των προοδευτικών δυνάμεων από αδιέξοδες και ανήθικες κομματικές πρακτικές, δεν συμφωνήσαμε ότι αυτή η προσπάθεια θα εξελισσόταν σε ένα αρχηγικό κόμμα».

Κατηγορεί ανοιχτά την ηγεσία ότι έβαλε στο κάδρο των συνομιλητών της «ό,τι πιο ακροδεξιό και ακρονεοφιλελεύθερο έχει γνωρίσει η μεταπολιτευτική Ελλάδα».

Από το «Κίνημα Δημοκρατίας» στους «Δημοκράτες»

Η κυρία Τζάκρη αποκαλύπτει ότι κατέβαλε επίμονες εσωκομματικές προσπάθειες για να διατηρηθεί η συνοχή και οι ηθικοί δεσμοί μεταξύ των μελών του αρχικού «Κινήματος Δημοκρατίας», το οποίο στη συνέχεια, μετά από εισήγηση του προέδρου του, μετονομάστηκε σε «ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ».

Ωστόσο, ξεκαθαρίζει ότι πλέον ξεπεράστηκαν οι κόκκινες γραμμές, καθώς η τρέχουσα πορεία αλλοιώνει τόσο την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος όσο και την προσωπική πολιτική διαδρομή των ιδρυτών του.

Η οριστική ρήξη με τον Στέφανο Κασσελάκη

Η βουλευτής δηλώνει ότι πήρε την απόφαση μετά από ώριμη σκέψη, διαχωρίζοντας τη θέση της από τον πρόεδρο αλλά όχι από τη βάση.

«Έχω φτάσει στο σημείο να πιστεύω ότι ο Στέφανος Κασσελάκης νομιμοποιεί μία προφανή δεξιά απόκλιση, κάτι που με υποχρεώνει άμεσα να παραιτηθώ από Αντιπρόεδρος και μέλος των “ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ”», τόνισε.

Κλείνοντας, η Θεοδώρα Τζάκρη ξεκαθαρίζει ότι θα συνεχίσει να μάχεται για το εθνικό συμφέρον και τα δίκαια της Πέλλας, επιδιώκοντας τη συνολική απόρριψη του μοντέλου διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.

Απευθύνει, μάλιστα, ένα ευρύ κάλεσμα στον προοδευτικό κόσμο, χρησιμοποιώντας μια εμβληματική φράση:

«Καλώ όλες και όλους να αντιληφθούμε τι εννοούσε ο Μάνος Χατζιδάκις όταν έλεγε “όταν συνηθίζεις το τέρας αρχίζεις να του μοιάζεις” και να λάβουν καθαρή απόφαση μέσα τους ποιον αγώνα πρέπει να δώσουμε ως προοδευτικός κόσμος, μέσα από ένα μεγάλο προοδευτικό “ΕΜΕΙΣ”».

Η ίδια καταλήγει τονίζοντας ότι, ενόψει των όσων θα ακολουθήσουν στο πολιτικό σκηνικό, καταθέτει δημόσια τη δική της αλήθεια και τη στράτευσή της στο πλευρό των αναγκών της κοινωνίας.

Ολόκληρη η ανάρτηση της Θεοδώρας Τζάκρη:

Στην πολιτική ζωή του τόπου έχουν διαμορφωθεί συνθήκες που θολώνουν την πολιτική διαδρομή, τις πολιτικές αποφάσεις και πράξεις πάρα πολλών πολιτικών προσώπων.



Στην δική μου περίπτωση ο κανόνας αυτός δεν μπορεί να ισχύσει διότι για περισσότερο από 30 χρόνια υπηρετώ ακριβώς τις ίδιες αρχές και αξίες και αντιμάχομαι οτιδήποτε ακροδεξιό, δεξιό και νεοφιλελεύθερο στην δημόσια ζωή.

Όταν διαφωνούσα ή όταν συμφωνούσα με πολιτικές επιλογές η προσωπική μου πυξίδα έδειχνε πάντα προς την κατεύθυνση του πατριωτικού σοσιαλισμού.



Αυτός είναι και ο λόγος που επί 23 χρόνια ο λαός της Πέλλας με τιμά εκλέγοντάς με κοινοβουλευτική του εκπρόσωπο.



Όταν αποφασίσαμε με τον Στέφανο Κασσελάκη, συναδέλφους βουλευτές και χιλιάδες μέλη και στελέχη από όλη την χώρα να προχωρήσουμε στην δημιουργία ενός Κινήματος που θα διασώσει την τιμή και την υπόληψη των προοδευτικών δυνάμεων από αδιέξοδες και ανήθικες κομματικές πρακτικές, δεν θυμάμαι να συμφωνήσαμε ότι αυτή η κινηματική προσπάθεια θα εξελισσόταν σε ένα αρχηγικό κόμμα που θα χωρούσε στο κάδρο των συνομιλητών του ό,τι πιο ακροδεξιό και άκρονεοφιλελεύθερο έχει γνωρίσει η μεταπολιτευτική Ελλάδα και αυτό δεν είναι άλλο από το καθεστώς Μητσοτάκη και τους πρόθυμους υπηρέτες του.



Επιχείρησα επί μακρόν να συμβάλλω εσωκομματικά ώστε να διατηρούνται η συνοχή και οι ηθικοί πολιτικοί δεσμοί μεταξύ των μελών του Κινήματος Δημοκρατίας, το οποίο στην συνέχεια μετονομάστηκε με εισήγηση του προέδρου του σε «ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ».



Σε όλα όμως υπάρχει ένα όριο.



Υπάρχουν κόκκινες γραμμές, τις οποίες, αν συναινέσουμε να προσπεράσουμε, τότε γινόμαστε συμμέτοχοι σε μια πράξη αλλοίωσης, τόσο της ιδρυτικής μας διακήρυξης, όσο και της προσωπικής πολιτικής διαδρομής καθενός και καθεμιάς.



Σκέφτηκα πολύ πριν αποφασίσω ότι δεν μπορώ να συμπορεύομαι με τον Στέφανο Κασσελάκη, όσο κι αν θέλω να συμπορεύομαι με τα χιλιάδες μέλη και φίλους του Κινήματος που ιδρύσαμε.



Όπως η πολιτική μου εμπειρία μου επιτρέπει και τα γεγονότα μου αποδεικνύουν έχω φτάσει στο σημείο να πιστεύω ότι ο Στέφανος Κασσελάκης νομιμοποιεί μία προφανή δεξιά απόκλιση, κάτι που με υποχρεώνει άμεσα να παραιτηθώ από Αντιπρόεδρος και μέλος των «ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ» και να υπερασπιστώ την δομημένη επί δεκαετίες σοσιαλιστική αντί-δεξιά μου ταυτότητα.



Θέλω να ευχηθώ τα καλύτερα στα χιλιάδες μέλη και φίλους του κόμματος, με τα οποία μοιραστήκαμε εύκολες και δύσκολες στιγμές.



Η απόφασή μου έχει να κάνει με το κοινωνικό αίτημα για πλήρη διαύγεια θέσεων και απόψεων από τα πολιτικά πρόσωπα, όπως το εκπέμπει η κοινωνία και όχι όπως το υπαγορεύουν κάθε λογής συμφέροντα.



Θα συνεχίσω να υπηρετώ με πείσμα τα δίκαια του λαού της Πέλλας και το εθνικό συμφέρον που είναι η συνολική απόρριψη του μοντέλου διακυβέρνησης Μητσοτάκη και των οποιοδήποτε καιροσκοπικών μεταλλάξεών του.



Καλώ όλες και όλους να αντιληφθούμε τι εννοούσε ο Μάνος Χατζιδάκις όταν έλεγε «όταν συνηθίζεις το τέρας αρχίζεις να του μοιάζεις» και να λάβουν καθαρή απόφαση μέσα τους ποιον αγώνα πρέπει να δώσουμε ως προοδευτικός κόσμος, μέσα από ένα μεγάλο προοδευτικό «ΕΜΕΙΣ».



Επειδή, τέλος, πολλά θα δούμε να γίνονται και θα ακούσουμε να λέγονται καταθέτω δημόσια την δική μου αλήθεια και την δική μου στράτευση υπέρ των αιτημάτων της κοινωνίας.



ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΕΛΛΑΣ