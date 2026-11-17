Η Αίγυπτος κλιμακώνει τη διπλωματική της πίεση απέναντι στο τουρκολιβυκό μνημόνιο. Με επίσημη ρηματική διακοίνωση που κατατέθηκε στον ΟΗΕ στις 5 Νοεμβρίου, το Κάιρο ξεκαθαρίζει ότι η πρόσφατη επικύρωση της συμφωνίας από τη λιβυκή Βουλή των Αντιπροσώπων δεν της προσδίδει καμία νομιμότητα, χαρακτηρίζοντάς την απολύτως άκυρη και στερούμενη νομικής ισχύος.

Μπλόκο στα ενεργειακά σχέδια Άγκυρας – Τρίπολης

Η αιγυπτιακή διπλωματία δεν περιορίζεται μόνο στο αρχικό μνημόνιο του 2019, αλλά ακυρώνει συνολικά το πλέγμα των συμφωνιών που ακολούθησαν. Συγκεκριμένα, απορρίπτει κατηγορηματικά τα μνημόνια του Οκτωβρίου 2022 και του Ιουνίου 2025, τα οποία αφορούν τη συνεργασία Λιβύης και Τουρκίας στον τομέα των υδρογονανθράκων. Το Κάιρο προειδοποιεί ξεκάθαρα ότι δεν θα αποδεχθεί καμία πρακτική ενέργεια εκμετάλλευσης που θα βασίζεται σε αυτά τα παράνομα κείμενα.

Υπεράσπιση της αιγυπτιακής ΑΟΖ και μήνυμα για διάλογο

Παράλληλα, η Αίγυπτος μπλοκάρει τις μονομερείς κινήσεις της Λιβύης (της 27ης Μαΐου 2025) για τον καθορισμό των εξωτερικών ορίων της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) της. Όπως τονίζεται στο έγγραφο προς τον ΟΗΕ, οι λιβυκές διεκδικήσεις «πατούν» πάνω στα δυτικά και ανατολικά θαλάσσια σύνορα της Αιγύπτου, παραβιάζοντας κατάφωρα τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Ωστόσο, η αιγυπτιακή πλευρά αφήνει ανοιχτό το παράθυρο της διπλωματίας, δηλώνοντας έτοιμη να διαπραγματευτεί καλόπιστα με τις γειτονικές χώρες για μια δίκαιη οριοθέτηση, αυστηρά στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας (UNCLOS).

Γέφυρες επικοινωνίας με την κυβέρνηση Ντμπεϊμπά

Στο παρασκήνιο, η Αίγυπτος βρίσκεται σε έντονη κινητικότητα προκειμένου να ανακόψει την τουρκική επιρροή στη Βόρεια Αφρική. Πλέον, έχουν ανοίξει δίαυλοι επικοινωνίας με την κυβέρνηση της Τρίπολης, την οποία μέχρι πρότινος το Κάιρο απέφευγε να αναγνωρίσει. Υπό το βάρος αυτής της διπλωματικής πολιορκίας, ο Λίβυος Πρωθυπουργός Αμπντουλχαμίντ Ντμπέιμπα εμφανίζεται διατεθειμένος να καθίσει στο τραπέζι των συζητήσεων για την εξεύρεση μιας συμβιβαστικής λύσης.

Το Κάιρο ζήτησε η ρηματική διακοίνωση να κυκλοφορήσει ως επίσημο έγγραφο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και να δημοσιευθεί στο Δελτίο για το Δίκαιο της Θάλασσας, κατοχυρώνοντας έτσι διεθνώς τις θέσεις του.