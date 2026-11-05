Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε, επί της αρχής, από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, το σχέδιο νόμου του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Υπέρ της αρχής του σχεδίου νόμου δήλωσε η Νέα Δημοκρατία. Καταψήφισε το ΚΚΕ. Επιφύλαξη, για την τελική τους στάση στην ολομέλεια, δήλωσαν τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.

O εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας Μανώλης Κόνσολας είπε ότι το νομοσχέδιο εισάγει διατάξεις για μια πιο δίκαιη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας για τους πολίτες και στάθηκε ιδιαίτερα στην ενεργοποίηση του Ταμείου Απανθρακοποίησης για τα νησιά. «Το Ταμείο Απανθρακοποίησης συνδέεται με την υλοποίηση επενδυτικού Προγράμματος ύψους 2,3 δισ. ευρώ για την ενεργειακή ασφάλεια και αυτονομία των νησιών μας με περιβαλλοντικά έργα, αλλά και την διαχείριση των πλεονεκτημάτων της καθαρής ενέργειας στις τοπικές κοινωνίες. Για άλλη μία φορά να εξάρω αυτή την πρωτοβουλία της Κυβέρνησης γιατί αυτή η ρύθμιση, πραγματικά δίνει μία πολύ σημαντική ώθηση στην μικρή οικονομία κλίμακας των νησιών μας», είπε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας.

«Προφανώς και χρειαζόμαστε ένα οργανωμένο πλαίσιο ανταποδοτικών συνολικά για τις εγκαταστάσεις των data centers», είπε ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ Φραγκίσκος Παρασύρης. Ζήτησε όμως ένα πλαίσιο λειτουργίας τους το οποίο θα περιλαμβάνει πολύ συγκεκριμένους όρους και διατάξεις και όχι η λειτουργία τους να ρυθμιστεί με μνημόνια, «όπως αυτό που έχει δημιουργηθεί στη Δυτική Μακεδονία μεταξύ της AMAZON και της ΔΕΗ, χωρίς να γνωρίζουμε πως αυτό αποτυπώνεται ως όφελος και ως ανταπόδοση στην τοπική κοινωνία».

«Θεσπίζετε κάποια μέτρα τα οποία προσφέρουν ελάχιστη ανακούφιση, από τους κινδύνους στους οποίους εκθέτετε τους καταναλωτές», είπε, αναφερόμενη στις ρυθμίσεις για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, η ειδική αγορήτρια του ΚΚΕ Αφροδίτη Κτενά. Η βουλευτής του ΚΚΕ ανέφερε επίσης ότι πολλές ρυθμίσεις αποτελούν ομολογία της αγριότητας που επιφυλάσσεται στους καταναλωτές και ομολογία της αγριότητας ότι θα πληθαίνουν οι αποσυνδέσεις. «Εμείς λέμε, απαγόρευση αποσύνδεσης για όλα τα λαϊκά νοικοκυριά και τις μικρές επιχειρήσεις που βρίσκονται σε επισφάλεια, σε δύσκολη θέση και δεν μπορούν να πληρώσουν λογαριασμούς», είπε η βουλευτής.

Την ανησυχία του κόμματος του για το μέλλον του ΔΕΣΦΑ διατύπωσε ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης. Όπως είπε, με το νομοσχέδιο «φαίνεται να ανοίγει ο δρόμος για τη μεταβίβαση του 34% των μετοχών του ΔΕΣΦΑ που σήμερα κατέχει το ελληνικό δημόσιο σε μια άλλη εταιρεία στην ΔΕΠΑ». Δεν αποκλείεται ο ΔΕΣΦΑ, να χρησιμοποιείται ως όχημα για την προώθηση περαιτέρω ιδιωτικοποίησης ακόμα και της πλήρους ιδιωτικοποίησης μιας ακόμη δημόσιας εταιρείας του ενεργειακού κλάδου, είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Η «Ελληνική Λύση» θεωρεί ότι «ο εθνικός σχεδιασμός του δικτύου δεν μπορεί να προσαρμόζεται στις ανάγκες των κέντρων δεδομένων, χωρίς να υπάρχει μια ρητή εγγύηση για το λογαριασμό του νοικοκυριού. Πρέπει να ορίζεται στο νόμο ότι το κόστος κάθε έργου, το κόστος που προγραμματίζεται για την υποδοχή τους, να βαρύνει τα ίδια τα κέντρα δεδομένων», είπε ο ειδικός αγορητής της Ελληνικής Λύσης Κωνσταντίνος Μπούμπας.

«Η κυβέρνηση φέρνει διάταξη με την οποία θεσπίζει συμβάσεις σταθερής τιμής διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους. Ένα εύλογο ερώτημα: Σταθερή σε ποιο επίπεδο; Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη ελέγχου των τιμών. Σταθερή τιμή δεν σημαίνει φθηνή τιμή. Ένα νοικοκυριό που “κλειδώνει” σε υψηλό επίπεδο, δεν προστατεύεται. Εγκλωβίζεται και όταν μιλάτε για δυναμική τιμολόγηση, να θυμίσω ότι η μεγάλη μερίδα των καταναλωτών, δεν διαθέτει καν “έξυπνο μετρητή”», επισήμανε ο ειδικός αγορητής της «Νίκης» Σπύρος Τσιρώνης.

«Το νομοσχέδιο διαφημίζει ότι απαγορεύει την αποσύνδεση ρεύματος για λόγους που αποτελούν αντικείμενο παραπόνου. Αμέσως μετά όμως στήνει μία παγίδα για την αυτοδίκαιη άρση της προστασίας αν περάσουν 90 ημέρες άπρακτες», παρατήρησε η ειδική αγορήτρια της Πλεύσης Ελευθερίας Τζώρτζια Κεφαλά και πρόσθεσε: «ελπίζουμε να κάνετε κάτι γι’ αυτό, γιατί ένας πολίτης που αμφισβητεί τεκμηριωμένα ένα υπέρογκο ληστρικό λογαριασμό, κινδυνεύει με άμεση διακοπή ρεύματος απλώς και μόνο επειδή ο κρατικός ή ο ρυθμιστικός μηχανισμός καθυστέρησε να εξετάσει την υπόθεσή του».