Πράσινο φως έλαβε από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων το διακομματικό νομοσχέδιο «U.S.- Greece Defense Cooperation Advancement Act». Η συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία προβλέπει την πενταετή ανανέωση της αμερικανικής χρηματοδότησης προς τη χώρα μας μέσω του προγράμματος Διεθνούς Στρατιωτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (IMET).

Το νομοσχέδιο συνυπογράφουν οι συμπρόεδροι και αντιπρόεδροι της Ομάδας Ελληνικών Υποθέσεων στο Κογκρέσο, βουλευτές Κρις Πάπας, Γκας Μπιλιράκης, Ντίνα Τάιτους και Νικόλ Μαλλιωτάκη.

Κεντρικός στόχος είναι η αναβάθμιση της στρατιωτικής κατάρτισης, της διμερούς συνέργειας και της διαλειτουργικότητας ανάμεσα στις Ένοπλες Δυνάμεις των δύο κρατών.

Ο Κρις Πάπας χαρακτήρισε την Ελλάδα «απαραίτητο εταίρο» των Ηνωμένων Πολιτειών για τη διασφάλιση της περιφερειακής ασφάλειας και ευημερίας, σημειώνοντας ότι η βοήθεια μέσω του IMET αποτελεί «κρίσιμο στοιχείο» της διμερούς σχέσης. Όπως ανέφερε, θα συνεχίσει να πιέζει για την ψήφιση του νομοσχεδίου, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας με την Ελλάδα και την προστασία των αμερικανικών συμφερόντων ασφαλείας.

Από την πλευρά του, ο Γκας Μπιλιράκης υπογράμμισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα διατηρούν μια ισχυρή και διαρκή εταιρική σχέση, η οποία στηρίζεται στην κοινή δέσμευση στη δημοκρατία, την ασφάλεια και την περιφερειακή σταθερότητα. Ο ίδιος τόνισε ότι η Ελλάδα παραμένει «αξιόπιστος σύμμαχος στο ΝΑΤΟ» και βασικός εταίρος στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η Ντίνα Τάιτους ανέφερε ότι η διπλωματική σχέση και η αμυντική εταιρική σχέση Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας είναι πολύ σημαντικές για να παραβλέπονται, ενώ εξέφρασε την πρόθεσή της να στηρίξει το νομοσχέδιο όταν έρθει προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής.

Η Νικόλ Μαλλιωτάκη σημείωσε ότι η προώθηση του νομοσχεδίου από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων επιβεβαιώνει την ισχυρή εταιρική σχέση με την Ελλάδα, την οποία χαρακτήρισε κρίσιμο εταίρο για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Όπως πρόσθεσε, η ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας ΗΠΑ και Ελλάδας είναι σήμερα «πιο σημαντική από ποτέ».

Το νομοσχέδιο απολαμβάνει την έμπρακτη υποστήριξη των κορυφαίων ελληνοαμερικανικών οργανώσεων AHI (American Hellenic Institute), AHEPA και HALC (Hellenic American Leadership Council).

Σύμφωνα με τους εισηγητές, τα κονδύλια του προγράμματος IMET καλύπτουν τις διευρυμένες εκπαιδευτικές ανάγκες των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, συμβάλλουν στη σύσφιξη των σχέσεων και των επαφών μεταξύ των Αμερικανών και Ελλήνων αξιωματικών και, τέλος, ευθυγραμμίζονται με την ευρύτερη στρατηγική της Ουάσιγκτον, η οποία αναγνωρίζει την Ελλάδα ως πυλώνα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και ως ζωτικό σύμμαχο στην ανατολική και νότια πτέρυγα του ΝΑΤΟ.