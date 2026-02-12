Με θετικό πρόσημο αλλά και τα αναμενόμενα χαμηλά οφέλη έκλεισε ο κύκλος των επαφών Μητσοτάκη και Ερντογάν στην Άγκυρα, στο πλαίσιο του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας των δύο χωρών. Η Αθήνα έθεσε για μία ακόμη φορά θέμα απόσυρσης των απειλών (casus belli) στη σχέση με την Άγκυρα, ενώ ο Ερντογάν επέμεινε στην επίλυση των ζητημάτων με βάση το διεθνές δίκαιο, αποκαλώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη «πολύτιμο φίλο».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στις κοινές δηλώσεις των δύο ηγετών, τόνισε ότι ήρθε η ώρα να αρθεί «κάθε απειλή, τυπική και ουσιαστική, στις μεταξύ μας σχέσεις», προσθέτοντας με νόημα: «Αν όχι τώρα, πότε;». Σε ό,τι αφορά τα ζητήματα κυριαρχίας, επανέλαβε ότι η Ελλάδα αναγνωρίζει ως μόνη διαφορά την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, σημειώνοντας ότι οι συνθήκες θα επιτρέψουν την εξέταση του θέματος στο κατάλληλο πλαίσιο. Για το Κυπριακό, δήλωσε ότι η ελληνική θέση είναι γνωστή, ενώ για τη μειονότητα στη Θράκη τόνισε ότι πρόκειται για θρησκευτική μειονότητα και ότι οι Eλληνες μουσουλμάνοι της Θράκης ζουν αρμονικά με τους συμπολίτες τους.

Αναφερόμενος στις συμφωνίες που υπεγράφησαν, σημείωσε ότι «διευρύνεται η συνεργασία μας με τις νέες πρωτοβουλίες», επισημαίνοντας ότι πρόκειται για βήματα προόδου που «δεν ήταν αυτονόητα ούτε δεδομένα» και πραγματοποιήθηκαν χάρη στην προσπάθεια και των δύο πλευρών.

Στο μεταναστευτικό, ο πρωθυπουργός μίλησε για καλή συνεργασία, επισημαίνοντας ότι οι ροές στο Ανατολικό Αιγαίο έχουν μειωθεί κατά 60%. Eδωσε επίσης έμφαση στην οικονομική διάσταση των σχέσεων, μιλώντας για επενδύσεις τόσο Τούρκων στην Ελλάδα όσο και Ελλήνων στην Τουρκία.

Δείτε τις κοινές δηλώσεις των δύο ηγετών:

Οι επτά συμφωνίες που «έκλεισαν»

Επτά κείμενα υπεγράφησαν στο πλαίσιο του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας (ΑΣΣ) Ελλάδας – Τουρκίας, που πραγματοποιήθηκε, στην Αγκυρα.

Τα κείμενα είναι τα εξής:

1. Κοινή Δήλωση ανάμεσα στην Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Τουρκίας.

2. Μνημόνιο Κατανόησης για τη συνεργασία στον τομέα του Πολιτισμού.

3. Κοινή Δήλωση για τη Συνεργασία των υπουργείων Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας στο πλαίσιο του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου.

4. Κοινή Δήλωση για τη συνεργασία ανάμεσα στο «Enterprise Greece» και το «Invest in Turkiye».

5. Κοινή Δήλωση για την έναρξη του προγράμματος διμερούς συνεργασίας στην έρευνα και την τεχνολογία.

6. Κοινή Δήλωση για την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στον τομέα της ετοιμότητας έναντι σεισμών.

7. Koινή Δήλωση για τη δρομολόγηση ακτοπλοϊκής σύνδεσης ανάμεσα στα λιμάνια της Θεσσαλονίκης και της Σμύρνης.