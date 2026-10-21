Με ανακοίνωσή του στην πλατφόρμα X, το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ καταδίκασε έντονα την απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης να επικυρώσει το Μνημόνιο Θαλάσσιας Δικαιοδοσίας μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης.

Το Ισραήλ υπογραμμίζει ότι η εν λόγω συμφωνία παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα των στενών συμμάχων του στην περιοχή, ενώ επισημαίνει πως η Τουρκία ενεργεί για άλλη μια φορά με σκοπό την αποσταθεροποίηση της Ανατολικής Μεσογείου.

Η ανακοίνωση του ισραηλινού Υπουργείου Εξωτερικών

Στην ανάρτησή του, το ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Το Ισραήλ καταδικάζει έντονα την απόφαση της Λιβυκής Βουλής των Αντιπροσώπων να επικυρώσει το Μνημόνιο Θαλάσσιας Δικαιοδοσίας μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης. Η συμφωνία αυτή παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα των στενών συμμάχων μας στην περιοχή».

Αιχμές κατά της Τουρκίας για αποσταθεροποίηση

Παράλληλα, στην ίδια ανακοίνωση, το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ φωτογραφίζει την Ελλάδα και την Κύπρο ως τους στενούς συμμάχους του που θίγονται από τη συμφωνία αυτή, ενώ στρέφει τα βέλη του απευθείας κατά της Άγκυρας.

Η ανάρτηση του ισραηλινού ΥΠΕΞ ολοκληρώνεται με την εξής επισήμανση:

«Δυστυχώς, για άλλη μια φορά βλέπουμε την Τουρκία να ενεργεί με σκοπό την αποσταθεροποίηση της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου».

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ισραηλινού ΥΠΕΞ αναφέρει:

«Το Ισραήλ καταδικάζει έντονα την απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης να επικυρώσει το Μνημόνιο Θαλάσσιας Δικαιοδοσίας μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης. Η συμφωνία αυτή παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα των στενών συμμάχων μας στην περιοχή. Δυστυχώς, για άλλη μια φορά βλέπουμε την Τουρκία να εργάζεται για την αποσταθεροποίηση της περιοχής της ανατολικής Μεσογείου».