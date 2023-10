Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα Ιεροσόλυμα συναντήθηκε με δύο οικογένειες ομήρων της Χαμάς, οι οποίες και του ζήτησαν την ασφαλή επιστροφή των οικείων τους, έκκληση που έχουν απευθύνει σε πολλούς ηγέτες. Ο Έλληνας πρωθυπουργός εμφανίστηκε συγκλονισμένος από τις δύσκολες στιγμές που περνούν και για τις τελευταίες επικοινωνίες που είχαν με τους δικούς τους ανθρώπους, όταν ήδη είχαν οδηγηθεί στη Γάζα, οπότε και θεωρούν δεδομένο ότι είναι ζωντανοί.

Γι΄αυτό και πιέζουν προς κάθε κατεύθυνση ώστε να επιστρέψουν πίσω. Αυτό κάνουν το τελευταίο διάστημα όλοι οι συγγενείς των ομήρων και των αγνοουμένων στο Ισραήλ, με συγκεντρώσεις που πραγματοποιούν ειδικά στο Τελ Αβίβ σε καθημερινή βάση.

Ο πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα Νόαμ Κατς, σε ανάρτησή του αναφέρθηκε στις συναντήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη με τις οικογένειες των ομήρων της Χαμάς.

#Greek @PrimeministerGR @kmitsotakis 🇬🇷met a while ago in #Israel 🇮🇱 with relatives of #Israeli hostages kidnapped by #Hamas terrorists 2 weeks ago. #BringThemHomeNow pic.twitter.com/vEHGxFGp7g

— 🇮🇱 Noam Katz (@NoamKatz_) October 23, 2023