Οριστική απάντηση στον δημόσιο διάλογο που έχει ανοίξει το τελευταίο διάστημα στη χώρα μας, αναφορικά με τον πηγαίο κώδικα του αντιαεροπορικού συστήματος «Ασπίδα του Αχιλλέα», δίνει το υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ. Με επίσημη τοποθέτησή του, το Τελ Αβίβ ξεκαθαρίζει πως το εν λόγω πρόγραμμα προβλέπει την ανάπτυξη ενός αμιγώς ελληνικού πηγαίου κώδικα, ο οποίος θα βρίσκεται υπό τον αποκλειστικό και πλήρη έλεγχο της Αθήνας.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του ισραηλινού υπουργείου, η διακρατική συνεργασία εστιάζει στη μεταλαμπάδευση γνώσης προς την εγχώρια βιομηχανία: «Στο πλαίσιο της συμφωνίας για την “Ασπίδα του Αχιλλέα”, το υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ και το ελληνικό υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχουν συμφωνήσει στη μεταφορά ισραηλινής τεχνογνωσίας στις ελληνικές εταιρείες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα».

Αναλύοντας περαιτέρω τις πτυχές αυτής της στρατηγικής συμφωνίας, η ισραηλινή πλευρά υπογραμμίζει τον διττό της χαρακτήρα, που συνδυάζει την πολύτιμη επιχειρησιακή εμπειρία με την τεχνική αρωγή:

«Η συμφωνία αφορά τόσο την επιχειρησιακή τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει το Ισραήλ μέσα από δεκαετίες ανάπτυξης και λειτουργίας συστημάτων αεράμυνας, όσο και την παροχή τεχνολογικής υποστήριξης, ώστε οι ελληνικές εταιρείες να μπορέσουν να αναπτύξουν το κεντρικό λογισμικό διοίκησης και ελέγχου. Ο ελληνικός πηγαίος κώδικας που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του προγράμματος, καθώς και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις ή προσθήκες σε αυτόν, θα παραμείνει υπό αποκλειστικό ελληνικό έλεγχο και θα προσαρμοστεί στις επιχειρησιακές απαιτήσεις της Ελλάδας».

Επιπρόσθετα, τονίζεται ότι τα τελευταία χρόνια, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τη διαμόρφωση της συμφωνίας, υπήρξε μια συστηματική και συντονισμένη προσπάθεια ώστε να εξασφαλιστεί η μεταφορά τεχνολογικών δυνατοτήτων σε κατάλληλες ελληνικές εταιρείες. Οι επιχειρήσεις αυτές πρόκειται να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην παραγωγή της αρχιτεκτονικής του τελικού συστήματος που θα παραδοθεί στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Καταλήγοντας, το υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ βάζει «φρένο» στους ισχυρισμούς που είδαν το φως της δημοσιότητας τις προηγούμενες ημέρες σχετικά με τον πηγαίο κώδικα στον οποίο βασίζονται τα δικά του, ισραηλινά επιχειρησιακά συστήματα. Όπως διευκρινίζει, οι αιτιάσεις αυτές δεν έχουν καμία απολύτως σχέση και εφαρμογή στη συμφωνία για την «Ασπίδα του Αχιλλέα», υπενθυμίζοντας ότι η Ελλάδα θα αποκτήσει τον δικό της, ειδικά σχεδιασμένο πηγαίο κώδικα, ο οποίος θα «χτιστεί» με την υποστήριξη του Ισραήλ.