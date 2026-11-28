Την πρώτη επίσημη διμερή συνάντηση εν ενεργεία Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας με Τούρκο ομόλογό του επί τουρκικού εδάφους από τη Μεταπολίτευση θα έχουν σήμερα, Σάββατο 28 Νοεμβρίου, ο Κωνσταντίνος Τασούλας και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, έπειτα από αίτημα της τουρκικής πλευράς.

Το ραντεβού των δύο ηγετών έχει οριστεί για τις 14:30 ώρα Ελλάδος, στην Κωνσταντινούπολη, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον λόγω του ιδιαίτερου διπλωματικού του συμβολισμού.

Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας συνοδεύει η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, ενώ στη συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο θα συμμετάσχει και η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

Η συνάντηση με πρωτοβουλία της Άγκυρας

Η παρουσία του κ. Τασούλα στην Κωνσταντινούπολη πραγματοποιείται με αφορμή την προσκυνηματική επίσκεψή του, κατόπιν πρόσκλησης του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου, για τον εορτασμό της Θρονικής Εορτής του Οικουμενικού Πατριαρχείου προς τιμήν του προστάτου και ιδρυτού του, Αγίου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτόκλητου.

Την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου ο κ. Τασούλας επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για να τον ενημερώσει σχετικά με την ανεπίσημη προσκυνηματική του επίσκεψη.

Στη συνέχεια, την Πέμπτη, το γραφείο του Τούρκου προέδρου ανέλαβε την πρωτοβουλία, ενημερώνοντας την ελληνική πλευρά πως θα ήταν προτιμότερο να πραγματοποιηθεί συνάντηση των δύο ηγετών, η οποία και οριστικοποιήθηκε την Παρασκευή.

Το ιστορικό Ντολμά Μπαχτσέ και το πρόγραμμα στην Πόλη

Η συνάντηση θα φιλοξενηθεί στο ανάκτορο του Ντολμά Μπαχτσέ —ονομασία που στα ελληνικά αποδίδεται ως «γεμιστός κήπος»— στην ευρωπαϊκή πλευρά του Βοσπόρου. Το επιβλητικό κτήριο αποτέλεσε την κατοικία των σουλτάνων και το διοικητικό κέντρο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από το 1856 έως το 1922, με μοναδική εξαίρεση την εικοσαετία 1889–1909, όταν χρησιμοποιήθηκε το ανάκτορο Γιλντίζ, ενώ από το 1960 λειτουργεί ως μουσείο.

Πέρα από τη διμερή συνάντηση, το πρόγραμμα του Έλληνα Προέδρου περιλαμβάνει τα εγκαίνια της έκθεσης «Η λάμψη του Φαναρίου, Θησαυροί Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης» στο Σισμανόγλειο Μέγαρο, καθώς και επαφές με εκπροσώπους της ελληνικής ομογένειας.

Το προηγούμενο του 2017

Η τελευταία φορά που Έλληνας Πρόεδρος της Δημοκρατίας βρέθηκε στην Τουρκία και είχε επαφή με τον Τούρκο ομόλογό του ήταν στις 22 Μαΐου 2017. Τότε, ο Προκόπης Παυλόπουλος είχε μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη, έπειτα από πρόσκληση του κ. Ερντογάν, για τη Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ).

Ωστόσο, η προγραμματισμένη διμερής τους συνάντηση είχε ακυρωθεί λόγω αδιαθεσίας που είχε επικαλεστεί ο Τούρκος πρόεδρος, με αποτέλεσμα οι δύο άνδρες να περιοριστούν σε ένα ολιγόλεπτο τετ α τετ στο περιθώριο της Συνόδου.